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Ослаблять карантин пока слишком рано, - Джонсон

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 16:54
Ослаблять карантин пока слишком рано, - Джонсон
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/foreignoffice)

Джонсон опасается второй волны эпидемии после смягчения карантина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пока не планирует ослаблять карантинные ограничения. Об этом сообщает Reuters.

По словам Джонсона, который сегодня, 27 апреля, впервые за более чем месяц после своего инфицирования COVID-19 приступил к выполнению обязанностей премьера, ослабление карантина может привести ко второй волне эпидемии.

"Мы просто не можем сейчас сказать, как быстро или медленно или даже когда эти изменения будут сделаны, хотя, конечно, правительство скажет об этом гораздо больше в ближайшие дни. Мы также должны признать риск повторного скачка, риск потерять контроль над вирусом и допустить распространение эпидемии на прежнем уровне, потому что это будет означать не только новую волну смерти и болезней, но и экономическую катастрофу", - сказал премьер Великобритании.

Ранее сообщалось, что на этой неделе Джонсон может объявить о смягчении карантинных ограничений в Великобритании.

Напомним, 6 апреля Джонсона перевели в реанимацию из-за коронавируса. В то же время представители Даунинг-стрит отрицали, что у него есть пневмония. Джонсона госпитализировали за день до этого, так как его состояние ухудшилось. О том, что он заразился COVID-19 стало известно еще 27 марта.

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Новости Украины ВеликобританиякарантинБорис Джонсон
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