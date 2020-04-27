У Британії планують пом'якшити карантин, - Telegraph

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Про пом'якшення карантину в Британії можуть оголосити вже цього тижня

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон може оголосити про ослаблення карантину, запровадженого для боротьби з коронавірусом. Про це пише Daily Telegraph з посиланням на соратників прем'єра.

Як зазначається, про це можуть оголосити вже цього тижня, а в понеділок вранці Джонсон проведе засідання штабу по боротьбі з коронавірусом. Зокрема, прем'єр-міністр виступає за пом'якшення карантину, якщо це не буде суперечити рекомендаціями лікарів.

"Говорити про скасування обмежень поки буде неправильно, нам потрібно обговорити зміни в раніше введених обмеженнях", - сказав один із соратників Джонсона.

Нагадаємо, раніше прес-секретар уряду підтвердила інформацію, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вилікувався від коронавірусу і повернеться на роботу в понеділок, 27 квітня.

Зазначимо, що в неділю у світі зафіксовано 2 млн 921 тисячу 439 випадків інфікування коронавірусом. Із загальної кількості інфікованих, 836 978 пацієнтів побороли хворобу, 203 289 померли. На цей час від COVID-19 лікуються 1 млн 881 тис. 172 людини.