Послаблення карантину: Шмигаль доручив розробити критерії роботи об'єктів для відкриття

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив розробити критерії роботи для об'єктів, які відкриватимуть в рамках послаблення карантину. Про це він заявив на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він зазначив, ці об'єкти не можуть просто відкриватись.

"Я вже доручив всім міністерствам розробити критерії роботи для тих об'єктів, які будуть поступово відкриватись. Тому що ми не маємо просто відкриватись, ми маємо чітко розуміти, за яких умов перебування людей на них не буде загрожувати наступній хвилі або спалаху епідемії", - додав він.

Підкреслимо, раніше уряд представило план виходу країни з карантину, що складається з п'яти етапів.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ринки зможуть працювати з дотриманням жорстких санітарних норм. Тоді він заявив, що рішення Кабміну дозволить відкрити близько 280 ринків по всій країні, однак даний перелік може бути розширений, якщо інші ринки зможуть забезпечити належне дотримання санітарних норм.

Додамо, що зараз під будівлею Кабінету міністрів проходить акція протесту з вимогою пом'якшити карантин в Україні.