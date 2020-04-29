Кабмін ухвалить ряд рішень щодо послаблення карантину з 11 травня на наступному тижні

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Ухвалення рішень має відбутися у наступну середу

Кабінет міністрів на наступному тижні у середу ухвалить ряд рішень щодо послаблення карантину з 11 травня. Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому він не уточнив, про які саме рішення йдеться.

"На наступну середу ми також приймемо цілий ряд рішень, які послаблять з 11 травня певні карантинні умови. Це також прописано і прораховано і ми озвучуємо це", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, 29 квітня біля будівлі Кабінету міністрів представники малого і середнього бізнесу організували акцію протесту з вимогою послабити карантинні заходи. Так, в акції беруть участь близько 500 осіб. Вони частково перекрили машинами вулицю Грушевського, через що правоохоронці викликали евакуатори, щоб прибрати транспортні засоби, які порушують правила дорожнього руху. У зв'язку з цим між протестувальниками та правоохоронцями стався конфлікт.

Як писало РБК-Україна раніше, президент Володимир Зеленський повідомляв, що 1 травня свою роботу зможуть відновити продуктові ринки, які були закриті в рамках карантинних заходів.

Підкреслимо, раніше уряд представило план виходу країни з карантину, що складається з п'яти етапів. Трохи пізніше Шмигаль уточнював, що етапи можуть починатися одночасно.