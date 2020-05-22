Ослабление карантина: в ПЦУ разъяснили верующим новые правила

Фото: торжественный молебен (Виталий Носач/РБК-Украина)

Онлайн-трансляции богослужений также будут продолжаться

Православная церковь Украины объяснила верующим правила, по которым могут совершаться богослужения в условиях так называемого адаптивного карантина. С 22 мая ПЦУ постепенно возобновляет совместные богослужения с участием мирян с соблюдением определенных мер безопасности

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ в Facebook.

"Все время карантинных мероприятий Православная церковь Украины придерживалась ограничений, разделяя это бремя со всем украинским обществом... В связи с постепенным снятием правительством ограничений карантина Православная церковь Украины с 22 мая постепенно возобновляет совместные богослужения с участием мирян с соблюдением определенных мер безопасности в регионах, в которых прослеживается улучшение эпидемиологической ситуации", - указано в сообщении.

Отмечается, что верующим надо будет соблюдать меры безопасности. Согласно распоряжению Кабмина, разрешается проведение богослужений при участии не более одного человека на 10 квадратных метров площади храма.

Указано, что перед тем, как пойти на богослужение, нужно измерить температуру. В случае плохого самочувствия или при наличии признаков респираторных заболеваний следует остаться дома.

В случае хорошего самочувствия в храм заходить можно только в масках. В том случае, когда человек ее не имеет с собой, приход должен предложить ее верующим. Кроме того, в храме обязательно должны присутствовать дезинфицирующие средства, расположенные сразу при входе. Также следует регулярно дезинфицировать храм и поверхности, хотя для почитания икон до сих пор достаточно поклона.

Если же храм заполнен в соответствии с нормами карантина, другие верующие могут участвовать в богослужении на территории храма - с соблюдением "социальной дистанции". Для этого священнослужителям следует предварительно обозначить места для удобства и безопасности верующих.

Отмечается, что причастие будет по-прежнему подаваться каждому отдельно в руки. Перед самым таинством как и священник, так и миряне должны отдельно продезинфицировать руки.

Всех священнослужителей просят призвать верующих соблюдать социальную дистанцию как внутри, так и на улице, совершать богослужения согласно всем мерами безопасности, в частности обеспечить храмы антисептиками и масками.

"Онлайн-трансляции богослужений также будут продолжаться у нас на страницах. Поэтому вы сможете также приобщаться к богослужениям дистанционно, пока наша страна окончательно не выйдет из карантина", - указано в сообщении.

Напомним, 15 мая Православная церковь Украины просила Кабмин ослабить карантин для прихожан.

Как писало РБК-Украина ранее, украинские церкви просили ослабить карантин для прихожан. Среди прочего предлагается разрешить богослужения с прихожанами при условии присутствия не более одного человека на 5 квадратных метров и при наличии средств индивидуальной защиты.

Автор: Юлия Струк