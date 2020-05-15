ПЦУ просить Кабмін послабити карантин для парафіян

Фото: предстоятель ПЦУ Епіфаній (РБК-Україна)

Церква просить прискорити введення адаптивного карантину для релігійних громад

Православна церква України просить Кабмін послабити карантин для парафіян. Зокрема, йдеться про введення адаптивного карантину, який раніше пропонувала Всеукраїнська рада церков.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ПЦУ.

Повідомляється, що предстоятель ПЦУ Епіфаній направив лист прем'єр-міністру України Денису Шмигалю з проханням найближчим часом розглянути пропозиції Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, які стосуються адаптивного застосування карантинних обмежень

Також повідомляється, що ці пропозиції засновано на узагальненому досвіді поетапного виходу з карантину ряду європейських країн і покликані забезпечити баланс між захистом населення і потреб релігійних громад

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські церкви просять послабити карантин для парафіян. Серед іншого пропонується дозволити богослужіння з парафіянами за умови присутності не більше однієї особи на 5 квадратних метрів і при наявності засобів індивідуального захисту.

Зазначимо, у Рівненській області на 17 тисяч гривень оштрафовано священика, який незважаючи на карантин в Україні проводив масове богослужіння на кладовищі.

Автор: Іван Петров