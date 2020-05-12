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Українські церкви просять послабити карантин для парафіян

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 14:44
Українські церкви просять послабити карантин для парафіян
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Церкви хочуть запускати парафіян з розрахунку 1 особа на 5 квадратних метрів

Церкви і релігійні організації просять послабити карантин в Україні та направили відповідний лист до Кабінету міністрів. Про це йдеться на сайті Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

Зокрема, церкви хочуть мати право встановлювати адаптивні обмеження. Пропонується дозволити богослужіння з парафіянами за умови присутності не більше 1 особи на 5 квадратних метрів і за наявності засобів індивідуального захисту (з дотриманням соціальної дистанції і обробкою антисептиками поверхонь і рук парафіян). При цьому засобів захисту не буде у священнослужителів, проповідників та хористів.

Також пропонується не забороняти богослужіння і обряди поза церквами на відкритому повітрі за умови дотримання санітарних заходів, скасувати самоізоляцію для священнослужителів старше 60 років, забезпечити доступ священиків до закладів соціального захисту та паліативної допомоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ розслідує спалахи коронавірусу в Чернівецькій області, один з яких стався після відвідування церкви.

Крім того, у Львівській архиєпархії Української греко-католицької церкви (УГКЦ) заявили про кілька випадків захворювання, а Києво-Печерська Лавра стала епіцентром спалаху COVID-19 в столиці.

Теги Новини України церковькарантинрелигия
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