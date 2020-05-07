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Ослаблення карантину в Італії: кількість жертв COVID-19 становить майже 30 тисяч

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 20:33
Ослаблення карантину в Італії: кількість жертв COVID-19 становить майже 30 тисяч
Ілюстративне фото (flickr)

За останню добу зафіксували 1 401 новий випадок хвороби

Незважаючи на ослаблення карантину в Італії число жертв від коронавірусу COVID-19 становить майже 30 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Corriere della Sera.

Зазначається, що кількість померлих в Італії за останню добу від захворювання склала 274 особи.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом сягнула 215,8 тисяч осіб, за останню добу зафіксували 1 401 новий випадок хвороби.

Від початку епідемії померли 29 958 осіб (зокрема за добу зафіксували 274 смертей, даний показник знизився у порівнянні з минулим днем). На інтенсивній терапії перебувають 1 311 осіб, кількість затрималася на позначці менше 2000 осіб та зменшується вже п’ятий тиждень поспіль.

А одужали за весь час 96 276 осіб, що знову більше за число інфікованих за добу.

Нагадаємо, італійський уряд дозволив відновити проведення мес, обрядів хрещення, весіль та похорон в церквах та храмах з 18 травня в рамках послаблення карантинних обмежень.

Раніше повідомлялося, що в Італії заявили про створення вакцини проти коронавірусу. Розробники вакцини повідомили про проведення успішного експерименту на мишах. Восени науковці приступлять до випробування на людях.

Також РБК-Україна писало, що вчора в Італії зафіксували рекордну кількість одужалих від коронавірусу за добу. За добу підтвердили понад 8 тисяч випадків одужання від коронавірусу. Загальне число одужалих перевищило 93 тисячі.

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