Ослаблення карантину в Італії: кількість жертв COVID-19 перевищила 29 тисяч

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Кількість померлих від коронавірусу в Італії за останню добу склала 195 осіб

Незважаючи на ослаблення карантину в Італії число жертв від коронавірусу COVID-19 перевищило 29 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я Італії.

Повідомляється, що кількість померлих в Італії за останню добу від захворювання склала 195 осіб.

"З початку епідемії померли 29 079 осіб, а одужали за весь час 82 879 осіб, на інтенсивній терапії перебувають 1 479 осіб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня в Італії почала діяти друга фаза пом'якшення карантину. У зв'язку з цим відновлюється робота виробництв, будівельних компаній та деяких оптових торговців. Втім, за умови дотримання протоколів безпеки на робочому місці. Разом з тим, буде дозволено пересуватися по своїх регіонах для відвідування родичів, але масові сімейні зібрання заборонені.

В Італії бари і ресторани знову відкриються для обслуговування на виніс, але їжу потрібно вживати в будинку або в офісі.

РБК-Україна писало, що з 4 травня карантин в Італії почнуть поступово послаблювати. За словами прем'єр-міністра Джузеппе Конте, навчальний процес в школах не будуть відновлювати до вересня, щоб не ризикувати "здоров'ям дітей".