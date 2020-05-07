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В Італії створили вакцину від коронавірусу, - Mail Online

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 11:07
В Італії створили вакцину від коронавірусу, - Mail Online
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Розробники вакцини планують приступити до випробувань на людях нинішньої осені

В Італії заявили про створення вакцини проти коронавірусу, що дозволяє уникнути зараження. Про це повідомило видання Mail Online.

Як наголошується, експеримент на мишах виявився успішним: після введення вакцини у мишей виробилися антитіла, здатні протистояти поширенню інфекції.

Розробники вакцини планують приступити до випробувань на людях нинішньої осені.

Раніше у ВООЗ повідомляли, що по всьому світу розробляють більше 100 вакцин від коронавірусу.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Дональда Трампа планує згорнути роботу цільової групи з коронавірусу в найближчі тижні.

Раніше РБК-Україна писало, що Білий дім заборонив членам своєї робочої групи з коронавірусу COVID-19 давати свідчення в Конгресі США. У Палаті представників заявили про намір заслухати чиновників про боротьбу з коронавірусом.

Зазначимо, Американський фармацевтичний гігант Pfizer і німецька біотехнологічна компанія BioNTech почали тестування експериментальної вакцини проти коронавірусу на людях в США.

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