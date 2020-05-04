ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Італія виходить з жорсткого карантину

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 09:50
Італія виходить з жорсткого карантину
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Бари і ресторани знову відкриються для обслуговування на виніс, але їжу потрібно вживати в будинку або в офісі

З сьогоднішнього дня в Італії почала діяти друга фаза пом’якшення карантину, який запровадили через коронавірус. Про це повідомляє Ansa.

У зв'язку з цим відновляється робота виробництв, будівельних компаній та деяких оптових торговців. Втім, за умови дотримання протоколів безпеки на робочому місці. Разом з тим, буде дозволено пересуватися по своїх регіонах для відвідування родичів, але масові родинні зібрання заборонені.

Зустрічі з рідними мають відбуватись за умов дотримання дистанції і використання масок. Вимога заповнення сертифікатів з підтвердженням мети поїздки зберігається. В інші регіони поки їхати не можна, окрім робочої необхідності.

Знову можна буде збиратись на похорони, але присутніми зможуть максимум 15 людей. Рекомендується проводити похорони відкритому повітрі.

Бари і ресторани знову відкриються для обслуговування на виніс, але їжу потрібно вживати в будинку або в офісі.

Нагадаємо, в Італії за добу зафіксували найменшу кількість летальних випадків коронавірусу з початку введення карантину. За даними Управління з цивільного захисту, за минулу добу в країні від коронавірусу померли 174 пацієнти, що є найнижчим показником з 10 березня, коли в Італії ввели обмеження на пересування.

Також РБК-Україна писало, що з 4 травня карантин в Італії почнуть поступово послаблювати.

Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 4 травня Кабмін дозволив проведення планових операцій, заборонених на час карантину
Новини України карантинІталія
News
On Top