В Італії за добу від COVID-19 вилікувались рекордні 8 тис. осіб

Ілюстративне фото (thetimes.co.uk)

За останню добу в країні померли 369 осіб

В Італії число видужали від коронавірусу досягло 8 014 осіб, що стало рекордним показником за весь час пандемії. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я Італії.

Таким образів, в Італії загальне число вилікувалися досягло 93 245.

Показник добового приросту нових випадків зараження коронавірусом в Італії знову зріс і склав 1 444 у порівнянні з 1 075 у вівторок. При цьому від викликаємого коронавірусом захворювання за останню добу померли 369 осіб, що вище показника днем раніше, коли було зареєстровано 236 смертей.

Нагадаємо, з 4 травня в Італії почала діяти друга фаза пом'якшення карантину. У зв'язку з цим відновилася робота виробництв, будівельних компаній та деяких оптових торговців. Втім, за умови дотримання протоколів безпеки на робочому місці. Разом з тим, дозволено пересуватися по своїх регіонах для відвідування родичів, однак масові сімейні зібрання заборонені.

Крім того, директор європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клуге заявив, що наступні тижні будуть вирішальними для боротьби з пандемією коронавірусу в країнах Європи.