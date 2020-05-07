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Ослабление карантина в Италии: количество жертв COVID-19 составляет почти 30 тысяч

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 20:33
Ослабление карантина в Италии: количество жертв COVID-19 составляет почти 30 тысяч
Иллюстративное фото (flickr)

За последние сутки зафиксировали 1 401 новый случай болезни

Несмотря на ослабление карантина в Италии число жертв от коронавируса COVID-19 составляет почти 30 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Corriere della Sera.

Сообщается, что количество умерших в Италии за последние сутки от заболевания составило 274 человека.

Общее количество инфицированных коронавирусом достигло 215,8 тысяч человек, за последние сутки зафиксировали 1 401 новый случай болезни.

От начала эпидемии умерли 29 958 человек (в частности, за сутки зафиксировали 274 смертей, данный показатель снизился по сравнению с прошлым днем). На интенсивной терапии находятся 1 311 человек, количество задержалась на отметке менее 2000 человек и уменьшается уже пятую неделю подряд.

А поправились за все время 96 276 человек, что снова больше число инфицированных за сутки.

Напомним, с 4 мая в Италии начала действовать вторая фаза смягчения карантина. В связи с этим возобновляется работа производств, строительных компаний и некоторых оптовых торговцев. Впрочем, при условии соблюдения протоколов безопасности на рабочем месте. Вместе с тем, будет разрешено передвигаться по своих регионах для посещения родственников, но массовые семейные собрания запрещены.

Ранее сообщалось, что в Италии заявили о создание вакцины против коронавируса. Разработчики вакцины сообщили о проведении успешного эксперимента на мышах. Осенью ученые приступят к испытанию на людях.

РБК-Украина писало, что вчера в Италии зафиксировали рекордное количество выздоровевших от коронавируса за сутки. За сутки подтвердили более 8 тысяч случаев выздоровления от коронавируса. Общее число выздоровевших превысило 93 тысячи.

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