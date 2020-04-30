Послаблення карантину в Дніпрі: відкриють місця для прогулянок, майстерні та перукарні

Фото: Борис Філатов (facebook.com)

З 12 травня у Дніпрі повинні почати працювати невеликі непродовольчі магазини, ательє, ремонт взуття, адвокатські та нотаріальні бюро

Міський голова Дніпра Борис Філатов вирішив послабити карантинні обмеження і повідомив, що в місті відкриють місця для прогулянок, майстерні та перукарні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Facebook.

За словами Філатова, потрібно всім бути соціально відповідальними і дотримуватися карантинних заходів.

"З сьогоднішнього дня крім аптек, супермаркетів, бакалей, магазинів з технікою, АЗС і банків будуть також працювати хімчистки, СТО, майстерні з ремонту різного обладнання. Кав'ярні та ресторани зможуть працювати як по адресній доставці, так і з послугою take away. Тобто, без допуску в зал гостей. Для всіх без винятку, в тому числі і для ринків, основне правило - наявність маски, рукавичок і антисептиків", - говорить Філатов.

Також він додав, що на відміну від інших країн, де місцевому самоврядуванню дана можливість встановлювати свої правила - в залежності від епідеміологічної ситуації, в Україні це відбувається централізовано - по всій країні.

"Тому єдине, що ми могли зробити - це проаналізувати постанови і рекомендації Кабінету Міністрів та відкрити можливості, які не заборонені. Ми всі живемо в цьому місті. І міська влада - на боці людей, а не чиновників з Києва. У місті є близько сотні зелених зон, бульварних частин вулиць, які не підпадають під заборону відвідування. Давайте чесно: що не заборонено, те дозволено", - розповів міський голова.

Крім цього, він додав, що починаючи з 12 травня, в залежності від розвитку епідемії і прогнозів на цей рахунок, у місті повинні почати працювати невеликі непродовольчі магазини, ательє, ремонт взуття, адвокатські та нотаріальні бюро.

"Зрозуміло, тут також потрібно буде дотримуватися особливий режим - з масками, рукавичками, посиленою обробкою приміщень і вимірюванням температури як працівникам, так і відвідувачам. У приміщеннях при цьому зможе бути присутнім не більше однієї особи на 10 квадратних метрів. У перукарні та салони краси можна буде потрапити тільки за попереднім записом, і не більше одного клієнта на кожну послугу одночасно", - додав він.

Нагадаємо, міська влада Черкас значно послабили карантинні обмеження, дозволивши з 1 травня відвідання парків та зелених зон, а також роботу більшості магазинів.

Як повідомляло РБК-Україна, карантин в Україні діє до 11 травня. Наступного тижня Кабінет міністрів розгляне ослаблення обмежень. зокрема, планується дозволити роботу кафе, перукарень та магазинів, при умові, якщо це не буде загрожувати новим спалахом коронавірусу.