Ослабление карантина в Днепре: откроют места для прогулок, мастерские и парикмахерские

Фото: Борис Филатов (facebook.com)

С с 12 мая в Днепре должны начать работать небольшие непродовольственные магазины, ателье, ремонты обуви, адвокатские и нотариальные бюро

Мэр Днепра Борис Филатов решил ослабить карантинные ограничения и сообщил, что в городе откроют места для прогулок, мастерские и парикмахерские. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.

По словам Филатова, нужно всем быть социально ответственными и соблюдать карантинные меры.

"С сегодняшнего дня помимо аптек, супермаркетов, бакалей, магазинов с техникой, АЗС и банков будут также работать и химчистки, СТО, мастерские по ремонту разного оборудования. Кофейни и рестораны смогут работать как по адресной доставке, так и с услугой take away. То есть, без допуска гостей в зал. Для всех без исключения, в том числе и для рынков, основное правило - наличие маски, перчаток и антисептиков", - говорит Филатов.

Также он добавил, что в отличие от других стран, где местному самоуправлению дана возможность устанавливать свои правила - в зависимости от эпидемиологической ситуации, в Украине это идет централизовано - по всей стране.

"Поэтому единственное, что мы могли сделать - это проанализировать постановления и рекомендации Кабинета Министров и открыть вам возможности, которые не запрещены. Мы все живем в этом городе. И городская власть - на стороне людей, а не чиновников из Киева. В городе есть около сотни зеленых зон, бульварных частей улиц, которые не подпадают под запрет посещения. Давайте честно: что не запрещено, то разрешено", - рассказал мэр.

Кроме этого, он добавил, что начиная с 12 мая, в зависимости от развития эпидемии и прогнозов на этот счет, в городе должны начать работать небольшие непродовольственные магазины, ателье, ремонты обуви, адвокатские и нотариальные бюро.

"Разумеется, здесь также нужно будет соблюдать особый режим - с масками, перчатками, усиленной обработкой помещений и измерением температуры как сотрудникам, так и посетителям. В помещениях при этом сможет присутствовать не более одного человека на 10 квадратных метров. В парикмахерские и салоны красоты попасть можно будет только по предварительной записи, и не более одного клиента на каждую услугу одновременно", - добавил он.

Напомним, городские власти Черкасс значительно ослабили карантинные ограничения, разрешив с 1 мая посещение парков и зеленых зон, а также работу большинства магазинов.

Как сообщало РБК-Украина, карантин в Украине действует до 11 мая. На следующей неделе Кабинет министров рассмотрит ослабление ограничений. В частности, планируется разрешить работу кафе, парикмахерских и магазинов, при условии, если это не будет угрожать новой вспышкой коронавируса.