OSIRIS UEB-1: представлен украинско-польский дрон, который ускоряется до 315 км/ч

Презентация на Xpotential 2026

Компания OSIRIS AI представила OSIRIS UEB-1, собственный дрон-перехватчик, предназначенный для выполнения тактических задач и противодействия другим беспилотным летательным аппаратам.

Мероприятие Xpotential 2026 стало площадкой для демонстрации возможностей новой разработки.

Технические характеристики

Максимальная скорость OSIRIS UEB-1 достигает 315 км/ч, время полета превышает 10 минут, а радиус действия в пределах прямой видимости — до 18 км, в зависимости от условий окружающей среды. Дрон способен нести боевую часть массой до 0,5 кг.

Разработчики отметили, что аппарат спроектирован для резкого ускорения с сохранением стабильного управления при высоких нагрузках.

Наведение осуществляется через аналоговую передачу видеосигнала на частоте 5,8 ГГц.

Установлена камера дневного видения, с возможностью опционной конфигурации для работы при слабом освещении. Видеопоток передается в реальном времени с минимальной задержкой.

Назначение и возможности

OSIRIS UEB-1 предназначен для перехвата БПЛА, тактического перехвата целей, охраны периметра и быстрого оперативного развертывания.

Производственные линии компании расположены в Украине и Польше, а центр исследований и разработок работает в Кракове, что позволяет объединять опыт европейских инженеров и украинских специалистов для создания высокотехнологичных решений в сфере беспилотных систем.