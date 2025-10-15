В школах может появиться полиция охраны: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит меры безопасности в учреждениях общего среднего образования. В частности, он позволяет пребывание полиции охраны в школах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Верховной Рады Украины.

"До этого времени в законодательстве не было четко определенных запретов и ограничений относительно пребывания посторонних лиц на территории или в помещениях школ", - говорится в сообщении ВР.

Сообщается, что отныне действующее законодательство, в частности, предусматривает привлечение подразделений полиции охраны для проведения, в пределах их компетенции, превентивных мероприятий на территории и в помещениях таких заведений.

По мнению авторов, реализация подписанного закона будет способствовать уменьшению рисков, созданию безопасной образовательной среды и сохранению материальной базы школ.