Главная » Жизнь » Образование

Школьникам помогут бесплатно подтянуть украинский и математику: стартует новая программа

Четверг 16 октября 2025 11:21
Школьникам помогут бесплатно подтянуть украинский и математику: стартует новая программа Фото: Обучение в школе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Ученики средней и старшей школы могут бесплатно приобщиться к дополнительным занятиям по украинскому языку и математике в рамках программы "Образовательный Суп". Инициатива направлена на помощь школьникам наверстать пропущенные знания.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Занятия будут проходить онлайн с использованием тьюторского и менторского подходов. Участие могут принять ученики 6-11 классов из Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

К участию особенно поощряются дети из социально уязвимых категорий - из многодетных семей, без родительской опеки, в сложных жизненных обстоятельствах или со статусом внутренне перемещенных лиц.

Обучение будет проходить в двух форматах:

  • тьюторинг - занятия с учителями по украинскому языку или математике. Старт 29 октября, регистрация продолжается до 26 октября;
  • менторинг - занятия со студентами-менторами по различным предметам, в частности биологии, химии, физики, истории, английского языка, географии.

Инициатива реализуется ОО "Навчай для України", которая с 2016 года работает над обеспечением равного доступа детей к качественному образованию, особенно в условиях войны.

Зарегистрироваться можно на сайте: teachforukraine.org.

Ранее РБК-Украина писало, что в украинских школах и садиках стартовал проект "Уроки Заботы" для детей 5-10 лет. Это серия интерактивных занятий, которые помогают развивать эмпатию, инклюзивное мышление и заботу о психическом здоровье.

Также мы рассказывали, что правительство обновило правила питания в школах и садиках, адаптировав их к условиям войны. Теперь во время длительных воздушных тревог дети могут получать не горячие, а готовые или буфетные блюда. Также впервые определены нормы питания в укрытиях и порядок списания продуктов, испорченных из-за боевых действий или отключения света.

