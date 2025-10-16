Школьникам помогут бесплатно подтянуть украинский и математику: стартует новая программа
Ученики средней и старшей школы могут бесплатно приобщиться к дополнительным занятиям по украинскому языку и математике в рамках программы "Образовательный Суп". Инициатива направлена на помощь школьникам наверстать пропущенные знания.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Занятия будут проходить онлайн с использованием тьюторского и менторского подходов. Участие могут принять ученики 6-11 классов из Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.
К участию особенно поощряются дети из социально уязвимых категорий - из многодетных семей, без родительской опеки, в сложных жизненных обстоятельствах или со статусом внутренне перемещенных лиц.
Обучение будет проходить в двух форматах:
- тьюторинг - занятия с учителями по украинскому языку или математике. Старт 29 октября, регистрация продолжается до 26 октября;
- менторинг - занятия со студентами-менторами по различным предметам, в частности биологии, химии, физики, истории, английского языка, географии.
Инициатива реализуется ОО "Навчай для України", которая с 2016 года работает над обеспечением равного доступа детей к качественному образованию, особенно в условиях войны.
Зарегистрироваться можно на сайте: teachforukraine.org.
