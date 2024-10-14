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Каникулы будут не у всех: в каких областях отменили осенний отдых для школьников

Украина, Понедельник 14 октября 2024 17:30
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Каникулы будут не у всех: в каких областях отменили осенний отдых для школьников Фото: в двух областях не будет осенних каникул в школах (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

Осенние каникулы в школах Украины начнутся уже через две недели. Однако в некоторых областях решили не отпускать школьников на отдых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные издания "Гречка" и ЗМІСТ.

Согласно рекомендациям Министерства образования и науки Украины, осенние каникулы в школах Украины в этом году будут длиться с 28 октября по 3 ноября. Вместе с тем, за школами остается право выбирать и другие даты для отдыха учащихся.

Вместе с тем, в Кропивницком решили отказаться от осенних каникул. Как ожидается, учебный процесс продлится до 13 декабря, а затем школьники будут отдыхать месяц – вплоть до 13 января.

Как объясняла начальница управления образования Кропивницкого горсовета Лариса Костенко, это самый оптимальный вариант.

"Однако если будут изменения, связанные с теплоснабжением или энергетикой, то в соответствии с ситуацией - будем реагировать на такие вызовы”, - сообщила Костенко.

Еще одной областью без каникул будет Полтавская, правда частично. Так, осенние каникулы решили отменить и добавить их к зимним в шести общинах: Великобагачанском, Великорублевском, Драбиновском, Нехворощанском, Оржицком и Хорольском.

Напомним, Министерство образования и науки Украины определило четкие даты начала и конца учебного года. Он продлится со 2 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года.

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