"Очень негативная тенденция". В МОН обратились к родителям школьников с важным заявлением

Дистанционное образование значительно проигрывает очному: дети усваивают меньше знаний и меньше навыков, если учатся онлайн. Поэтому там, где позволяет ситуация безопасности, детям следует переходить на очное обучение.

Сколько школ возобновило очное обучение во время войны

В Украине реализуется политика "Школа офлайн". Ее цель – возвращение за парты 300 тысяч учеников. Для этого в Украине восстанавливают инфраструктуру, строят полноценные укрытия. Также стимулируют детей и родителей выходить на очное образование там, где есть такая возможность.

"Сейчас почти 84% школ работают в очном или в очносмешанном формате. И около 14% (1500-1700) учебных заведений работают в формате дистанционном. Есть территории, где даже при наличии условий (укрытие – ред.) работать очень опасно. Где близость к линии фронта не позволит даже строить укрытие", – отметила Надежда Кузьмичева.

По ее словам. прежде всего в школах следует обеспечить базовую потребность в безопасности.

"Государство инвестирует большие деньги в строительство полноценных противорадиационных укрытий, в которых можно учиться. Не пересиживать воздушную тревогу, а именно учиться. И это стратегический приоритет", – добавила она.

Почему важно переходить с онлайн-обучения к очному

Уже давно известно, что детям лучше учиться очно, чем онлайн. И даже самое качественное дистанционное образование проигрывает не только по знаниям и навыкам, но и по психоэмоциональным особенностям развития ученика.

"Часто бывает, когда условная семья переехала из Мариуполя во Львов. И ребенок почему-то не ходит во львовскую школу, а продолжает учиться дистанционно уже третий год. Хотя места во львовских школах есть, там почти все заведения возобновили работу очно. Можно идти учиться, но этого не происходит", – описала тенденцию заместитель министра.

По ее мнению, такая тенденция очень негативная и неправильная, "поскольку здесь речь идет о внутренней сегрегации".

"Мы дистанцируемся от своих же, не интегрируемся в местное пространство. И это в то время как для ребенка наилучший механизм интеграции – вовлекаться через школу в свою среду, все его активности, и в конце концов становиться полноценным членом этого микросоциума. Над этим надо работать непосредственно с самими семьями", – уточнила Кузьмичева.

Там, где есть возможность, МОН рекомендует выходить на очное обучение.

"Если бы сейчас вышли на очное обучение все дети, которые находятся в условно безопасных регионах, это могло быть более 100 тысяч детей, которые сейчас живут в одном месте, а по разным причинам учатся дистанционно", – подчеркнула она.