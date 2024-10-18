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Более 78%. Названа область с наибольшими потерями в наборе новых школьников

Украина, Пятница 18 октября 2024 12:52
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Более 78%. Названа область с наибольшими потерями в наборе новых школьников Фото: Очная учеба в школах в Украине во время войны (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Из-за войны школы Луганской области в новом учебном году не смогли набрать более 78% учащихся первых классов по сравнению с тем, сколько набирали раньше.

Такие данные в интервью РБК-Украина озвучила заместитель Министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева.

В Украине будут разграничивать очное и дистанционное обучение, чтобы снизить нагрузку на учителей, а учащиеся смогли бы получать знания и навыки более эффективно, говорит заместитель министра. По словам Надежды Кузьмичевой, не менять это и ждать – не выход из ситуации.

"Конечно, нам сейчас легче сказать: "давайте еще подождем", или "давайте все сохраним, как есть". Но это стратегически не выход из ситуации. Вот Луганская область потеряла в наборе первого класса более 78%. Надо находить способы, чтобы сохранить образование и его качество", – отметила она.

Заместитель министра предположила, что одним из вариантов для местных школ области, где дети учатся дистанционно, было бы развитие онлайн-обучения.

"Возможно, Луганская область может стать неким хабом дистанционного качественного образования. Например, в Киеве есть частная школа, где 16 тысяч детей получают образование дистанционно, они продуцируют качественный контент. Интерактивно, современно. Почему бы не сделать такое на государственном уровне?", – допустила заместитель главы МОН.

Дистанционный формат позволяет набирать гораздо больше детей, чем в обычный класс, думала она. Это помогло бы стать качественным и эффективным примером яркой дистанции.

К тому же, после освобождения временно оккупированных территорий готовых к учебному процессу школ там сразу не будет, добавила Кузьмичева.

Напомним, в Украине планируют вернуть за парты 300 тысяч учеников, чтобы они могли учиться очно.

Ранее Министерство образования и науки Украины поддержало законопроект, предусматривающий запрет на использование русского языка во время перерывов в школах.

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