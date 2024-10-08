Осень не помеха. Эксперт рассказал, когда россияне могут взять оперативную паузу на Востоке

Россия стянула на линию фронта более 500 тысяч военных, что в несколько раз превышает численность сил в начале масштабного вторжения. Прогнозы о следующем крупном ударе остаются неопределенными.
Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в материале РБК-Украина "Обвала фронта нет. Как выход ВСУ из Угледара изменит поле боя и какие города под угрозой".
Однако эксперты считают, что активность противника достигла пика и продлится еще несколько недель.
Мусиенко отметил, что хотя Россия может снизить интенсивность боевых действий, до декабря Москва будет стремиться к выполнению своих целей.
"Конечно, они могут снижать интенсивность боевых действий. Но до зимы РФ еще будет пытаться наступать и достигать определенных целей. До декабря включительно и примерно с января, думаю, может взять оперативную паузу", - заявил он.
Судя по ситуации на фронте, россияне продолжат бросать пехоту в многочисленные штурмы, не считаясь с потерями.
"Надеюсь, наши готовятся к такому сценарию. Сейчас украинские войска наносят сдерживающие удары, ведут активную обороны. Давать отпор и держать фронт удается. Ситуация сложная, возможно, придется отойти еще в разных местах. Но катастрофы нет", - резюмировал эксперт.
Силы обороны Украины официально подтвердили, что покинули Угледар 2 октября. Противник приложил все усилия для захвата города, что привело к значительному истощению украинских подразделений из-за атак с флангов.
Президент Владимир Зеленский охарактеризовал это решение как взвешенный шаг, направленный на сохранение жизней военнослужащих.
Пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Черных Запорожцев Арсений Прилепко поделился подробностями вывода сил из Угледара. Он отметил, что эвакуация раненых была сложной, но ее успешное проведение помогло минимизировать потери.
Кроме того, командир 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Александр Охрименко сообщил, что украинские военнослужащие столкнулись с тактическим окружением при выходе из Угледара, когда силы противника превосходили их численно в девять раз.
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