Осень не помеха. Эксперт рассказал, когда россияне могут взять оперативную паузу на Востоке

Однако эксперты считают, что активность противника достигла пика и продлится еще несколько недель.

Мусиенко отметил, что хотя Россия может снизить интенсивность боевых действий, до декабря Москва будет стремиться к выполнению своих целей.

"Конечно, они могут снижать интенсивность боевых действий. Но до зимы РФ еще будет пытаться наступать и достигать определенных целей. До декабря включительно и примерно с января, думаю, может взять оперативную паузу", - заявил он.

Судя по ситуации на фронте, россияне продолжат бросать пехоту в многочисленные штурмы, не считаясь с потерями.

"Надеюсь, наши готовятся к такому сценарию. Сейчас украинские войска наносят сдерживающие удары, ведут активную обороны. Давать отпор и держать фронт удается. Ситуация сложная, возможно, придется отойти еще в разных местах. Но катастрофы нет", - резюмировал эксперт.