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Командир 72-й ОМБр рассказал о выходе из Угледара: силы врага превосходили девятикратно

Вторник 08 октября 2024 10:07
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Командир 72-й ОМБр рассказал о выходе из Угледара: силы врага превосходили девятикратно Фото: командир 72-й отдельной механизированной бригады Александр Охрименко (ukrmilitary.com)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военнослужащие столкнулись с тактическим окружением во время выхода из Угледара. Тогда силы противника преобладали в девять раз.

Об этом рассказал новый командир 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Александр Охрименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главком.

По его словам, ситуация в районе Угледара была чрезвычайно напряженной после 27 сентября, особенно на флангах, что делало удержание города невозможным.

"Хочу заметить, что я возглавил часть не в самое легкое время: после 27 сентября обстановка, в которой 72-я выполняла боевые задачи, была очень напряженной, особенно на флангах, что не позволяло удерживать в дальнейшем Угледар. Фактически это уже было тактическое окружение - осуществлять эвакуацию, пополнение боеприпасами уже было крайне сложно", - рассказал комбриг.

Охрименко отметил, что резервы, которые ранее могли поступить, уже оказались под огневым воздействием, в частности крупнокалиберного оружия.

Комбриг подчеркнул, что удержание Угледара потеряло свое стратегическое значение к концу сентября из-за изменений на юге Донбасса. Силам обороны противостояли несколько российских подразделений, включая 36-ю и 39-ю мотострелковые бригады, 57-ю бригаду и 91-й стрелковый полк.

Охрименко отметил, что враг значительно преобладал в технике, в частности в танках, боевых машинах пехоты, артиллерии и личном составе.

"Любые теоретические расчеты говорят о том, что при соотношении сил и средств 1:3 противник будет получать преимущество. Здесь, под Угледаром, было 1:9. Объективно можете понять, какие были шансы на удержание этого населенного пункта и полосы обороны, в зоне ответственности бригады", - добавил он.

Выход ВСУ из Угледара

Силы обороны Украины официально подтвердили выход из Угледара 2 октября. Враг прилагал все усилия, чтобы захватить город, и в ходе фланговых атак значительно истощил украинские войска.

Президент Владимир Зеленский назвал это решение обоснованным и необходимым для сохранения военных.

Прес-офицер 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Арсений Прилипко поделился деталями операции. По его словам, эвакуация раненых была сложной, а выход из города помог свести к минимуму потери, насколько это было возможно.

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