Осінь не завада. Експерт розповів, коли росіяни можуть взяти оперативну паузу на Сході

Однак експерти вважають, що активність противника досягла піку і триватиме ще кілька тижнів.

Мусієнко зазначив, що хоча Росія може знизити інтенсивність бойових дій, до грудня Москва буде прагнути до виконання своїх цілей.

"Звичайно, вони можуть знижувати інтенсивність бойових дій. Але до зими РФ ще намагатиметься наступати і досягати певних цілей. До грудня включно і приблизно з січня, думаю, може взяти оперативну паузу", - заявив він.

Судячи із ситуації на фронті, росіяни продовжать кидати піхоту в численні штурми, не рахуючись із втратами.

"Сподіваюся, наші готуються до такого сценарію. Зараз українські війська наносять стримувальні удари, ведуть активну оборону. Давати відсіч і тримати фронт вдається. Ситуація складна, можливо, доведеться відійти ще в різних місцях. Але катастрофи немає", - резюмував експерт.