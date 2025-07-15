Обманули семьи пленных: на Киевщине разоблачили многомиллионную схему мошенничества

В Киевской области разоблачили аферистов, которые наживались на горе семей военных. Мошенники присвоили более 4 миллионов гривен, обещая помощь в поиске пропавших без вести или освобождении пленных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и прокуратуру Киева.
По информации следствия, мужчина и женщина организовали схему мошенничества через закрытый Telegram-канал. Они убеждали семьи пропавших без вести или пленных военнослужащих, что могут предоставить информацию о местонахождении их родных и помочь включению в "списки на обмен".
За это требовали оплату, которую тратили на собственные нужды. Общая сумма, которую им удалось получить от обманутых семей, превысила 4 миллиона гривен.
В прокуратуре подтвердили, что оба подозреваемых уже задержаны.
38-летнему мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном повторно, в составе группы лиц, в крупных размерах и во время военного положения. Также подозрение объявили 39-летней женщине, которую считают пособницей в этой схеме.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными призывают украинцев не верить неизвестным аккаунтам и не передавать деньги в обмен на "помощь".
"Ни одна государственная структура не берет оплату за поиск пропавших или освобождение военных. Доверяйте только официальным источникам", - отметили там.
В мае этого года в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между Украиной и Россией, во время которого стороны согласовали масштабный обмен военнопленными по схеме "1000 на 1000".
Соглашение удалось реализовать в три этапа с 23 по 25 мая - это один из крупнейших обменов с начала полномасштабного вторжения.
Во время второй встречи, которая состоялась 2 июня также в Турции, была достигнута новая договоренность - обменять всех тяжелораненых, тяжелобольных военнопленных, а также молодежь в возрасте от 18 до 25 лет.
В рамках этого соглашения с начала июня уже состоялось восемь обменов: 9, 10, 12, 14, 19, 20, 26 июня и 4 июля. Во время одного из них Украине удалось вернуть домой бойцов Вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничников.
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