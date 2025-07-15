Обманули семьи пленных: на Киевщине разоблачили многомиллионную схему мошенничества

Детали дела

По информации следствия, мужчина и женщина организовали схему мошенничества через закрытый Telegram-канал. Они убеждали семьи пропавших без вести или пленных военнослужащих, что могут предоставить информацию о местонахождении их родных и помочь включению в "списки на обмен".

За это требовали оплату, которую тратили на собственные нужды. Общая сумма, которую им удалось получить от обманутых семей, превысила 4 миллиона гривен.

В прокуратуре подтвердили, что оба подозреваемых уже задержаны.

Что грозит

38-летнему мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном повторно, в составе группы лиц, в крупных размерах и во время военного положения. Также подозрение объявили 39-летней женщине, которую считают пособницей в этой схеме.

О чем предупредили в Штабе

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными призывают украинцев не верить неизвестным аккаунтам и не передавать деньги в обмен на "помощь".

"Ни одна государственная структура не берет оплату за поиск пропавших или освобождение военных. Доверяйте только официальным источникам", - отметили там.