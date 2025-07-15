Ошукали родини полонених: на Київщині викрили багатомільйонну схему шахрайства

Деталі справи

За інформацією слідства, чоловік та жінка організували схему шахрайства через закритий Telegram-канал. Вони переконували родини зниклих безвісти або полонених військовослужбовців, що можуть надати інформацію про місцеперебування їхніх рідних і посприяти включенню до “списків на обмін”.

За це вимагали оплату, яку витрачали на власні потреби. Загальна сума, яку їм вдалося отримати від ошуканих сімей, перевищила 4 мільйони гривень.

У прокуратурі підтвердили, що обох підозрюваних вже затримано.

Що загрожує

38-річному чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно, у складі групи осіб, у великих розмірах і під час воєнного стану. Також підозру оголосили 39-річній жінці, яку вважають пособницею у цій схемі.

Про що попередили у Штабі

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими закликають українців не вірити невідомим акаунтам і не передавати гроші в обмін на “допомогу”.

"Жодна державна структура не бере оплату за пошук зниклих чи звільнення військових. Довіряйте лише офіційним джерелам", - наголосили там.