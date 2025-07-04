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Их ждали с 2022-го: репортаж РБК-Украина о новом обмене пленными

Пятница 04 июля 2025 17:30
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Их ждали с 2022-го: репортаж РБК-Украина о новом обмене пленными Фото: между Украиной и РФ состоялся новый обмен пленными 4 июля (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталья Кава

Украина провела еще один обмен пленными с Российской Федерацией 4 июля. Удалось вернуть защитников, которых Россия осудила на длительные сроки заключения и тех, кто считался пропавшим без вести.

РБК-Украина публикует репортаж с места событий.

Сегодня из российского плена вернулись бойцы Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта. А также гражданские.

Вернулись защитники, которые защищали Украину в разных регионах: Донецкая область и Мариуполь, Луганщина, Харьковщина, Херсонщина.

Стоит заметить, что сегодня среди освобожденных снова есть защитники Мариуполя, которые содержались в неволе с 2022 года. Подавляющее большинство освобожденных находилась в плену более 3 лет.

Подробнее читайте в материале - "Украина провела восьмой этап обмена с РФ: кого удалось вернуть".

Как отметил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, сегодняшний обмен является особенным.

В Украину удалось вернуть защитников, которых Россия осудила на длительные сроки заключения. А также тех, которые считались пропавшими без вести. Среди возвращенных есть офицеры.

Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось всего 20 лет. Самому старшему - 59 лет.

Корреспонденты РБК-Украина также встречали наших защитников и пообщались с теми, кто ждет родных из неволи. Пришли встречать защитников и те, кто нет никакого известия о родном человеке - каждый из присутствующих держит фото с надеждой, что кто-то из освобожденных узнает.

"Свобода. Немножко еще не привыкли: Родина, шок. Люди встречают, по всей дороге стоят. Ехали сюда, просто наворачиваются слезы. Словами не передать. А те слова, которые передают ощущения, вы все равно не пропустите в эфир", - делится эмоциями освобожденный защитник.

Во время сегодняшнего обмена был подтвержден статус пленных у двух братьев. Их жены Анастасия и Виолетта приезжают на каждый обмен. Братья попали в плен в апреле 2022 года в Мариуполе. Женщины уже несколько раз писали письма своим любимым. Анастасия получила ответ.

"Пишет, что любит, что верит в обмен, что хочет обвенчаться, хочет, чтобы у нас были дети. Мы очень их ждем", - говорит она.

Это уже 8 этап большого обмена согласно Стамбульским договоренностям. Как сообщил РБК-Украина Андрей Юсов, точное количество освобожденных смогут озвучить по завершению всех этапов обмена

Обмены пленными между Украиной и РФ

Стоит напомнить, что во время первого раунда переговоров в Стамбуле, который прошел в мае этого года, Украина и Россия договорились о масштабном обмене военнопленными в формате "1000 на 1000".

Договоренность удалось реализовать в три этапа, которые состоялись с 23 по 25 мая. Это стало одним из самых масштабных обменов с начала полномасштабной войны.

Уже 2 июня, во время второго раунда переговоров в Турции, стороны достигли новой договоренности. Они согласовали обмен всех тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных, а также тех, кто находится в плену в возрасте от 18 до 25 лет.

В рамках новых договоренностей с начала июня было проведено уже восемь обменов - 9, 10, 12, 14, 19, 20 и 26 числа. И сегодня - 4 июля.

Во время предыдущего обмена Украина смогла вернуть воинов Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы.

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Обмен пленными Война в Украине
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