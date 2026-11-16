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Ощадбанк меняет тарифы: какую услугу обещают и за что придется платить с 10 декабря

18:20 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Ирина Костенко
Ощадбанк меняет тарифы: какую услугу обещают и за что придется платить с 10 декабря Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Ощадбанк анонсировал обновление условий обслуживания клиентов. Уже в декабре вводится новая комиссия на расчеты в сфере игорного бизнеса, также должна появиться услуга почтовой доставки карт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы финансового учреждения.

Комиссия за переводы и расчеты в сфере игорного бизнеса

В Ощадбанке рассказали, что в соответствии с решением продуктового комитета были внесены изменения в тарифы за обслуживание текущего счета (с использованием платежных карт) и договор комплексного банковского обслуживания физических лиц.

Речь идет о введении комиссии за выполнение операций с кодом МСС 7995 - переводов, связанных с игорным бизнесом:

  • букмекерские компании;
  • операции в казино и других игорных заведениях (в том числе в сети Интернет);
  • покупка лотерейных билетов и т.д.

В рамках расчетов с использованием платежных инструментов (карт) комиссия будет составлять:

  • за операции в пределах Украины - 1% от суммы (при оплате собственными средствами);
  • за операции за пределами Украины - 2% от суммы (при оплате собственными средствами).

В то же время услуги по оплате таких операций с использованием кредитных средств - не предоставляются (ни в Украине, ни за границей).

"Изменения в тарифы вступают в силу 10 декабря 2026 года", - подчеркнули в Ощадбанке.

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Сервис доставки мгновенных карт клиентам почтой

Гражданам сообщили также, что вскоре Ощадбанк запускает сервис доставки мгновенных карт через сеть почтового оператора - для тарифных пакетов:

  • MORE;
  • "Мій рахунок";
  • "Моя картка";
  • "Зарплатний".

Тариф на доставку карт будет зависеть от места назначения:

  • по территории Украины - 80 гривен;
  • в страны, где присутствует сеть избранного финучреждением почтового оператора - 500 гривен;
  • в другие страны мира - 1 000 гривен.

Уточняется, что указанная стоимость - с НДС, а комиссия - "списывается единовременно со счета после заказа".

"О технической реализации доставки будет сообщено отдельной новостью на официальном сайте Ощадбанка и в мобильном приложении", - уточнили в пресс-службе.

Сообщается также, что до 30 июня 2027 года доставка карт будет бесплатной.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Ощадбанк закрывает отделение, которым пользовались жители сразу 7 населенных пунктов.

Кроме того, мы объясняли, почему лудоманию можно считать вопросом государственной безопасности - что изменит Стратегия до 2035 года.

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