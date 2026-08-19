Не только Приват: кто вошел в топ-10 самых прибыльных банков

Украинские банки получили 54,07 млрд грн чистой прибыли за первое полугодие 2026 года. При этом 88% общей прибыли банковской системы пришлось на десять самых прибыльных учреждений, а лидером остается государственный ПриватБанк.

Какие банки заработали больше и сколько они уплатили налогов, – сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Опендатабот .

Главное:

59 украинских банков получили 54,07 млрд грн чистой прибыли за первое полугодие 2026 года.

Прибыль банков до налогообложения составила 108,57 млрд. грн., что на 9% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

54,5 млрд грн банки потратили на уплату налога на прибыль.

Топ-10 самых прибыльных банков получили 47,68 млрд грн, или 88% общей чистой прибыли банковской системы.

ПриватБанк заработал 24,56 млрд грн, что составляет около 45% чистой прибыли всех банков.

Пять государственных банков обеспечили 60% общей чистой прибыли банковской системы.

Среди банков с частным капиталом 72% прибыли обеспечили Универсал Банк и ПУМБ.

Сколько заработали украинские банки

По данным НБУ, за первые шесть месяцев 2026 59 украинских банков получили 108,57 млрд грн прибыли до налогообложения. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель составил 100,06 млрд. грн.

После уплаты налогов банковская система получила 54,07 млрд грн чистой прибыли.

В то же время налоговая нагрузка существенно выросла. Расходы банков на налог на прибыль за полгода составили 54,5 млрд. грн. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года банки уплатили 21,99 млрд. грн.

Таким образом, налог в этом году составил более половины прибыли банков в налогообложение.

Какие банки заработали больше всего

Основная часть прибыли банковской системы пришлась на десять учреждений. Итого они получили 47,68 млрд грн, или 88% от общей чистой прибыли.

В первую десятку вошли три государственных банка, пять учреждений с иностранным капиталом и два банка с частным капиталом. Наибольший результат продемонстрировал ПриватБанк – 24,56 млрд. грн. чистой прибыли. Это примерно 45% всей прибыли банковской системы.

Второе место занял Универсал Банк, на базе которого работает monobank, с результатом 3,85 млрд. грн. Третьим стал Райффайзен Банк – 3,57 млрд. грн.

В топ-10 также вошли:

ПриватБанк – 24,56 млрд грн;

Универсал Банк – 3,85 млрд грн;

Райффайзен Банк – 3,57 млрд грн;

Ощадбанк – 3,38 млрд грн;

ПУМБ – 3,12 млрд грн;

Укрэксимбанк – 2,24 млрд грн;

ОТП Банк – 1,91 млрд грн;

УкрСиббанк – 1,85 млрд грн;

Ситибанк – 1,68 млрд грн;

Креди Агриколь Банк – 1,53 млрд. грн.

При этом ПриватБанк, несмотря на сохранение первой позиции, показал меньший результат, чем годом ранее: за первое полугодие 2025 года его чистая прибыль составила 34,88 млрд. грн.

Сколько заработали государственные банки

На пять государственных банков пришлось 32,46 млрд грн чистой прибыли или около 60% общего результата банковской системы. В то же время, их расходы на налог на прибыль за первое полугодие составили 33,5 млрд грн.

Кроме ПриватБанка, в лидеры государственного сектора вошли Ощадбанк с 3,38 млрд грн чистой прибыли и Укрэксимбанк с 2,24 млрд грн.

Как заработали банки с иностранным и частным капиталом

15 банков с иностранным капиталом за первое полугодие получили 11,91 млрд грн чистой прибыли – 22% от общего показателя банковской системы.

При этом 13 учреждений этой группы были прибыльными и заработали 11,95 млрд грн. Правэкс Банк и Переходный банк ЮТЭ Банк завершили период с убытком на общую сумму 43 млн. грн.

Банки с частным капиталом получили 9,7 млрд грн чистой прибыли. Их расходы на налог на прибыль составили 9,87 млрд. грн.

Основную часть этого результата обеспечили только два учреждения – Универсал Банк с 3,85 млрд. грн. и ПУМБ с 3,12 млрд. грн. Итого они сформировали около 72% прибыли банков с частным капиталом.

Почему изменилось количество государственных банков

В начале 2026 года в Украине было семь государственных банков. Однако в феврале НБУ признал неплатежеспособными Мотор-Банк и Первый инвестиционный банк.

В апреле Мотор-Банка была отозвана банковская лицензия, после чего началась процедура его ликвидации.

Первый инвестиционный банк в апреле приобрела европейская финтех-компания UAB ZEN.COM. После докапитализации учреждение возобновило платежеспособность и продолжило работу уже как банк с частным капиталом.

Напомним, в 2023 году в Украине временно повысили ставку налога на прибыль банков до 50%. Такую ставку применяли к прибылям за 2023 и 2024 годы. В 2025 году ставка составила 25%, однако в 2026 году банки снова платят налог по ставке 50%.

Именно этим в значительной степени объясняется резкий рост расходов банков на налог на прибыль по сравнению с прошлым годом.

Однако известно, что Международный валютный фонд призвал отменить налог на доходы банков после 2027 года. В Фонде считают, что этот инструмент должен остаться временным и заменен постоянными источниками бюджетных доходов.