Ощадбанк змінює тарифи: яку послугу обіцяють і за що доведеться платити з 10 грудня

Ощадбанк анонсував оновлення умов обслуговування клієнтів. Вже в грудні запроваджується нова комісія на розрахунки у сфері ігрового бізнесу, також має з'явитися послуга поштової доставки карток.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби фінансової установи.

Комісія за перекази та розрахунки у сфері ігрового бізнесу

В Ощадбанку розповіли, що відповідно до рішення продуктового комітету було внесено зміни до тарифів за обслуговування поточного рахунку (з використанням платіжних карток) та договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб.

Йдеться про запровадження комісії за виконання операцій з кодом МСС 7995 - переказів, пов'язаних з ігровим бізнесом:

букмекерські компанії;

операції у казино та інших гральних закладах (зокрема у мережі Інтернет);

купівля лотерейних білетів тощо.

У межах розрахунків з використанням платіжних інструментів (карток) комісія буде становити:

за операції в межах України - 1% від суми (при оплаті власними коштами);

за операції поза межами України - 2% від суми (при оплаті власними коштами).

Водночас послуги з оплати таких операцій із використанням кредитних коштів - не надаються (ані в Україні, ані за кордоном).

"Зміни до тарифів набувають чинності 10 грудня 2026 року", - наголосили в Ощадбанку.

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Сервіс доставки миттєвих карток клієнтам поштою

Громадянам повідомили також, що невдовзі Ощадбанк запускає сервіс доставки миттєвих карток через мережу поштового оператора - для тарифних пакетів:

MORE;

"Мій рахунок";

"Моя картка";

"Зарплатний".

Тариф на доставку карток буде залежати від місця призначення:

по території України - 80 гривень;

у країни, де присутня мережа обраного фінустановою поштового оператора - 500 гривень;

в інші країни світу - 1 000 гривень.

Уточнюється, що вказана вартість - із ПДВ, а комісія - "списується одноразово з рахунку після замовлення".

"Про технічну реалізацію доставки буде повідомлено окремою новиною на офіційному сайті Ощадбанку та в мобільному додатку", - уточнили у прес-службі.

Повідомляється також, що до 30 червня 2027 року доставка карток буде безкоштовною.