"Ощадбанк" закрывает отделение, которым пользовались жители сразу 7 населенных пунктов
АО "Ощадбанк" закрывает отделение в селе Грушевка Криворожского района Днепропетровской области. Им пользовались жители сразу семи населенных пунктов, расположенных поблизости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию группы "Грушівська ТГ Єдність і Сила. Грушівська сільська рада" в Facebook.
Почему отделение в Грушевке решили закрыть
В акционерном обществе рассказали, что работа стационарного отделения "Ощадбанка" в селе Грушевка в обычном формате пока что невозможна:
- в связи с ситуацией с безопасностью;
- из-за отсутствия возможности обеспечить надлежащую охрану объекта.
О чем просит чиновников Грушевский сельский совет
Администратор группы сообщила, что исполнительный комитет Грушевского сельского совета продолжает работать над вопросом сохранения доступа жителей громады к банковским услугам.
Для этого было подготовлено соответствующее обращение (о недопущении закрытия отделения АО "Ощадбанк" в прифронтовом селе Грушевка):
- к руководству Днепропетровского областного управления "Ощадбанка";
- к Криворожской районной государственной администрации;
- к Днепропетровской областной военной администрации.
В документе исполнительный комитет сельского совета просит ответственных лиц "принять все возможные меры для сохранения и продолжения работы отделения АО "Ощадбанк", либо же обеспечить альтернативный формат обслуживания населения.
"Наше село находится вблизи зоны боевых действий и принадлежит к территориям, где в условиях военного положения население сталкивается с существенными трудностями в получении необходимых услуг", - говорится в обращении.
Отмечается, что в таких обстоятельствах "стабильная работа банковского отделения имеет особое социальное значение", ведь оно обеспечивает доступ людей к важным банковским услугам:
- получению пенсий;
- получению социальных выплат;
- проведению платежей;
- снятию наличных денег;
- переводу средств;
- решению других финансовых вопросов.
Уточняется, что этим отделением "Ощадбанка" пользовались жители семи населенных пунктов (сел и поселков):
- Грушевка;
- Гранитное;
- Усть-Каменка;
- Токовское;
- Тик;
- Красный Тик;
- Марьянское.
Какие альтернативы предлагает людям "Ощадбанк"
В ответе АО "Ощадбанк" (от 13 октября 2026 года) на обращение отмечается, что Днепропетровское областное управление банка "осознает важность бесперебойного доступа населения прифронтовых территорий" ко всем услугам.
Вместе с тем, среди главных приоритетов банка:
- безусловное обеспечение безопасности жизни и здоровья клиентов и сотрудников;
- надежная сохранность наличных средств и ценностей в соответствии с нормативными требованиями Национального банка Украины.
Следовательно, с целью недопущения ухудшения условий финансовой доступности для жителей громады, АО "Ощадбанк" предлагает ввести регулярное выездное обслуживание населения - с помощью мобильного подразделения банка.
Сообщается, что мобильное банковское подразделение оборудовано всеми необходимыми техническими средствами для предоставления "в защищенном формате" полного спектра банковских услуг:
- снятия и выдачи наличных;
- выплаты пенсий и социальной помощи;
- оплаты коммунальных платежей;
- перевыпуска карт и т.д.
"В связи с этим просим вас рассмотреть возможность организации выезда мобильного подразделения АО "Ощадбанк" для обслуживания жителей с. Грушевка, начиная с 01 ноября 2026 года", - подчеркнули в областном управлении банка.
Реакция исполнительного комитета Грушевского сельсовета
"Сейчас речь идет именно о предложении банка. Окончательные условия и организационные детали нуждаются в дальнейшей проработке", - отмечается в публикации в Facebook.
Уточняется, что исполнительный комитет прорабатывает предложенный вариант и будет настаивать на том, чтобы:
- выездное обслуживание - было максимально доступным для жителей всех указанных выше населенных пунктов;
- график и места предоставления услуг - учитывали потребности людей.
"Для нас важно, чтобы жители громады, особенно люди старшего возраста и те, кто получает пенсии и социальную помощь, имели возможность своевременно получать необходимые банковские услуги", - подчеркнули в сельсовете.
О дальнейшем ходе рассмотрения вопроса и согласованных условиях обслуживания местным жителям пообещали сообщить дополнительно.
Напомним, ранее мы рассказывали, что РФ разрушила здание одного из отделений "Ощадбанка" в Херсоне. Сотрудники учреждения продолжают предоставлять услуги, но уже в другом месте.
Тем временем в пригороде Днепра враг атаковал "Эпицентр".
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