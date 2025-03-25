"Ощадбанк" усиливает аутентификацию: как подтвердить банковские операции

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Ощадбанка" в Facebook.

Банк сообщил о введении новых мер для усиления аутентификации операций из-за роста количества мошенничеств. В частности, банк отмечает стремительное увеличение случаев мошеннических операций с переводами по операциям Р2Р и переводами на произвольные реквизиты.

Учитывая требования постановления Национального банка Украины №58 от 03.05.2023, утверждающего Положение об аутентификации и применения усиленной аутентификации, банк принял решение внедрить новую систему подтверждения операций. Отныне подтверждение будет проводиться через код, который направляется на финансовый номер клиента в SMS-сообщении.

При этом, для операций на сумму до 100 гривен, ОТП-верификация не будет обязательной. Эти изменения будут действовать до улучшения ситуации с мошенничеством.