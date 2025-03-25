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"Ощадбанк" усиливает аутентификацию: как подтвердить банковские операции

Вторник 25 марта 2025 13:07
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"Ощадбанк" усиливает аутентификацию: как подтвердить банковские операции Фото: Банковские операции в "Ощадбанке" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

"Ощадбанк" сообщает, что вводит усиление аутентификации. Решение объясняют ростом мошеннических операций.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Ощадбанка" в Facebook.

Банк сообщил о введении новых мер для усиления аутентификации операций из-за роста количества мошенничеств. В частности, банк отмечает стремительное увеличение случаев мошеннических операций с переводами по операциям Р2Р и переводами на произвольные реквизиты.

Учитывая требования постановления Национального банка Украины №58 от 03.05.2023, утверждающего Положение об аутентификации и применения усиленной аутентификации, банк принял решение внедрить новую систему подтверждения операций. Отныне подтверждение будет проводиться через код, который направляется на финансовый номер клиента в SMS-сообщении.

При этом, для операций на сумму до 100 гривен, ОТП-верификация не будет обязательной. Эти изменения будут действовать до улучшения ситуации с мошенничеством.

Ранее РБК-Украина писало, что "Ощадбанк" ввел новую возможность для пользователей Android добавлять платежные карты в Google Wallet через мобильное приложение "Мобильный Ощад". Ранее эта функция была доступна только для пользователей Apple Wallet. Для активации нужно открыть приложение, выбрать карту, перейти в настройки и добавить ее в Google Pay. Банк продолжает обновлять приложение и улучшать сервис.

Также мы писали, что во Львовской области киберполиция и СБУ разоблачили группу работников "Ощадбанка", которые без ведома клиентов перевыпускали их карты и присваивали средства. Шестеро сотрудников банка, включая руководителя отделения, организовали схему, по которой подменяли финансовые номера телефонов клиентов, осуществляли операции через интернет-банкинг и забирали карточки для обналичивания через банкоматы. В результате они похитили более миллиона гривен с 19 счетов.

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