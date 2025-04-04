"Ощадбанк" сообщил украинцам о важных изменениях: что ждет клиентов
Клиентам государственного сберегательного банка Украины - "Ощадбанка" - был продлен срок действия карт. Теперь некоторым может понадобиться обратиться в отделение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя правления "Ощадбанка" Сергея Наумова в Telegram.
Кому из клиентов "Ощадбанка" нужно прийти в отделение
По словам Наумова, срок действия карт "Ощадбанка" в очередной раз продлен. На этот раз - до 31 декабря 2025 года.
Чиновник уточнил, что в целом этот процесс произошел автоматически.
В то же время он отметил, что некоторые могли при этом получить сообщение от банка.
"Если вы получили сообщение от банка о том, что ваша карта не будет продлена на новый срок, - пожалуйста, обратитесь в отделение банка для ее перевыпуска", - объяснил Наумов.
Пост Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)
Стоит отметить, что "Ощадбанк" продлил срок действия платежных карт уже не впервые. Такое решение принимается на фоне полномасштабной войны и введенного в Украине военного положения - с целью обеспечения удобства клиентов.
В связи с этим, даже после окончания срока действия, карты банка продолжают полноценно работать (ими можно рассчитываться в торговых сетях или снимать наличные в банкоматах).
Обычно процесс продления срока действия карты происходит автоматически, чтобы клиентам не пришлось обращаться в банк для ее замены. В то же время в некоторых случаях обращаться в отделение банка все же нужно.
Напомним, ранее мы рассказывали, как "Ощадбанк" усиливает аутентификацию на фоне стремительного роста мошеннических схем.
Кроме того, "Ощадбанк" запустил важную функцию, которая меняет правила оплаты для предпринимателей и бизнесменов.
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