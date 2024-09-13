"Ощадбанк" запустил важную функцию, которая изменит правила оплаты

"Ощадбанк" запустил новую услугу для предпринимателей и бизнесменов - QR-оплату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Преимущества QR-оплат

В "Ощадбанке" рассказали, что QR-оплата становится незаменимым инструментом для малого бизнеса в онлайн-пространстве, поскольку эта инновационная технология дает предпринимателям возможность принимать платежи быстро и безопасно - просто размещая QR-код в своих цифровых материалах.

"Клиенты могут мгновенно сканировать код камерой смартфона и производить оплату, что значительно ускоряет процесс покупки и улучшает обслуживание", - объяснили в пресс-службе.

Среди ключевых преимуществ QR-оплаты выделяют прежде всего предоставление предпринимателям доступа к полной аналитике и детальной статистике платежей (что помогает глубоко анализировать финансовые потоки, отслеживать тренды продаж и лучше понимать поведение клиентов).

Имея такие данные, предприниматели могут:

принимать обоснованные решения по развитию бизнеса

оптимизировать ассортимент

улучшать маркетинговые стратегии

Кроме того, благодаря внедрению QR-оплат, предприниматели экономят на приобретении специального оборудования (поскольку для приема платежей требуется только смартфон).

В заключение, QR-оплата обеспечивает возможность бесконтактных платежей - что отвечает современным требованиям безопасности, ведь благодаря высокому уровню шифрования данных эта технология гарантирует надежную защиту от мошенничества.

Итак, по мнению экспертов, внедрение такого современного способа оплаты не только упрощает процесс продаж, но и повышает доверие клиентов.

Как начать работать с QR-оплатами

Для того чтобы получить возможность работать с QR-оплатами, предпринимателям нужно оформить соответствующий сервис и наладить его работу:

заключить договор интернет-эквайринга с "Ощадбанком"

получить индивидуальный доступ к личному В2В-кабинету торговца

сформировать QR-код в В2В-кабинете

обеспечить размещение QR-кода на своем сайте или в печатном виде в удобном для клиентов месте (стойка администратора, витрина товаров и т.п.)

отслеживать платежи и управлять операциями в В2В-кабинете

В банке уточняют, что в личном кабинете есть возможность сформировать выписку успешных операций за определенный период (с отправкой на почту).

Средства будут засчитываться на расчетный счет на следующий день общей суммой с вычетом комиссии банка.

При этом тариф по услуге интернет-эквайринга составляет 1,50% суммы сделки.

В заключение "Ощадбанк" подготовил удобную инструкцию, которая поможет получить доступ к кабинету, сформировать код или проверить статус операций.