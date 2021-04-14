ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ощадбанк може вступити до Фонду гарантування вкладів: що це означає

Новость на русском → Україна, Середа 14 квітня 2021 13:27
Ощадбанк може вступити до Фонду гарантування вкладів: що це означає Фото: Ощадбанк вступить до Фонду гарантування вкладів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив законопроект щодо входження державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). У разі банкрутства банку держава більше не гарантуватиме вклади.

Проект закону ухвалений на засіданні уряду 14 квітня, яке транслювалося в Youtube.

Нормами законопроекту пропонується скасувати державну гарантію на вклади фізичних осіб в Ощадбанку та поширити механізм гарантування вкладів фізичних осіб на вкладників банку.

При цьому пропонується, що після входження Ощадбанку до Фонду держава продовжить гарантувати усі раніше залучені вклади. Це стосується тієї частини, що перевищує граничний розмір відшкодування коштів за вкладом за рахунок ФГВФО (зараз 200 тисяч гривень). Крім того, якщо за вкладом, залученим Ощадбанк до дня набуття ним статусу учасника Фонду, Фонд не відшкодовує кошти, такий вклад гарантується державою. Ці норми будуть діяти протягом шести місяців після входження банку до Фонду.

Нагадаємо, станом на 1 березня членами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб були 72 банки, в яких було 609,2 млрд гривень вкладів фізичних осіб. Під гарантії (до 200 тисяч гривень) підпадали вклади на суму 352,8 млрд гривень. Вклади фізичних осіб в Ощадбанку становили 77,2 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада з фінансової стабільності рекомендувала провести конвертацію поточних зобов’язань Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) перед урядом та майбутніх процентних платежів в умовні зобов’язання. Це дасть можливість підвищити суму гарантованих державою вкладів з 200 тисяч до 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Рада з фінансової стабільності погодила план входження державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка Кабінет Міністрів України Ощадбанк банки
NEWS
У Києві продовжили посилений локдаун до 30 квітня
У Києві продовжили посилений локдаун до 30 квітня
DAILY
Тест для митниці. Чи допоможуть санкції РНБО у боротьбі з контрабандою
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Тест для митниці. Чи допоможуть санкції РНБО у боротьбі з контрабандою