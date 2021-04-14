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Кабмін пропонує поширити на Ощадбанк загальні вимоги та скасувати держгарантії

Новость на русском → Україна, Середа 14 квітня 2021 10:28
Кабмін пропонує поширити на Ощадбанк загальні вимоги та скасувати держгарантії Фото: Ощадбанк вступить до Фонду гарантування вкладів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів планує схвалити законопроект щодо входження державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). У разі банкрутства банку депозити фізичних осіб будуть відшкодовуватися у сумі до 200 тисяч гривен.

Проект закону міститься в порядку денному до засідання уряду 14 квітня.

Нормами законопроекту пропонується скасувати державну гарантію на вклади фізичних осіб в Ощадбанку та поширити механізм гарантування вкладів фізичних осіб на вкладників банку.

При цьому пропонується, що після входження Ощадбанк до Фонду держава протягом шести місяців продовжить гарантувати усі раніше залучені вклади. Це стосується тієї частини, що перевищує граничний розмір відшкодування коштів за вкладом за рахунок Фонду (зараз 200 тисяч гривень).

Також проектом закону пропонується встановити для Ощадбанку розмір початкового збору до Фонду на рівні 1% свого регулятивного капіталу.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту закону, зараз проводиться робота стосовно залучення Європейського банку реконструкції та розвитку до капіталу Ощадбанку, передумовою якого має стати повноцінна участь Ощадбанку у системі гарантування вкладів фізичних осіб.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Рада з фінансової стабільності погодила план входження державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Як повідомляло РБК-Україна, Рада з фінансової стабільності рекомендувала провести конвертацію поточних зобов’язань Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) перед урядом та майбутніх процентних платежів в умовні зобов’язання. Це дасть можливість підвищити суму гарантованих державою вкладів з 200 тисяч до 600 тисяч гривень.

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