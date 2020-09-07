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Ощадбанк приєднається до Фонду гарантування вкладів

Київ, Понеділок 07 вересня 2020 11:44
Ощадбанк приєднається до Фонду гарантування вкладів
Фото: Ощадбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державний банк працюватиме на рівних умовах з іншими українськими банками

Рада з фінансової стабільності погодила план входження державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) з 1 січня 2021 року. Ця пропозиція потребує імплементації на рівні закону.

Поро це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, враховуючи великий депозитний портфель банку та, відповідно, потребу у значних внесках банку до фонду, для установи буде передбачено перехідний період до 31 грудня 2023 року в частині сплати регулярних зборів.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада з фінансової стабільності рекомендувала провести конвертацію поточних зобов’язань Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) перед урядом та майбутніх процентних платежів в умовні зобов’язання. Це дасть можливість підвищити суму гарантованих державою вкладів з 200 тисяч до 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2020 року сума вкладів фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 474,44 млрд грн, що на 36,09 млрд грн (на 8,0%) більше, ніж рік тому.

За даними фонду, повністю захищені вклади (до 200 000 грн) 98,4% вкладників у банках-учасниках фонду. За сумою гарантіями фонду повністю покривається 43,1% вкладів, що складає 204,24 млрд грн.

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