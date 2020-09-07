Розмір гарантованого банківського вкладу планують підвищити втричі

Фото: гривні (прес-служба НБУ)

Фактичне списання боргів Фонду гарантування дозволить підвищити суму гарантії до 600 тисяч гривень

Рада з фінансової стабільності рекомендувала провести конвертацію поточних зобов’язань Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) перед урядом та майбутніх процентних платежів в умовні зобов’язання. Це дасть можливість підвищити суму гарантованих державою вкладів з 200 тисяч до 600 тисяч гривень.

Поро це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, ФГВФО для виплат вкладникам неплатоспроможних банків змушений був залучати кредити від уряду та НБУ. На сьогодні заборгованість ФГВФО за номіналом векселів перед урядом становить 48,1 млрд гривень та відсотки за цими позиками, що мають бути погашені до 2031 року. Після значних виплат вкладникам у 2015-2017 роках ФГВФО змушений спрямовувати на погашення цих боргів наявні кошти, які мали б забезпечувати стабільність системи гарантування вкладів.

"Підтриманий Радою сценарій дасть змогу перейти до підвищення суми гарантованих державою вкладів до 600 тисяч гривень після здійснення реструктуризації зазначених боргових зобов’язань Фонду. Для імплементації цієї рекомендації необхідно внести відповідні зміни до законодавства", - йдеться в повідомленні.

Рада з фінансової стабільності також схвалила План реструктуризації боргів ФГВФО з обмеженим терміном дії для відновлення платоспроможності ФГВФО до кінця 2021 року, як того вимагав підписаний у червні поточного року Меморандум про економічну та фінансову політику з МВФ.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2020 року сума вкладів фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 474,44 млрд грн, що на 36,09 млрд грн (на 8,0%) більше, ніж рік тому.

За даними фонду, повністю захищені вклади (до 200 000 грн) 98,4% вкладників у банках-учасниках фонду. За сумою гарантіями фонду повністю покривається 43,1% вкладів, що складає 204,24 млрд грн.

У січні 2020 року директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) Світлана Рекрут заявила, що гарантовану суму банківських вкладів можна підвищити з 200 тис. грн до 600-800 тис. грн.