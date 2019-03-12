Ощадбанк з сьогоднішнього дня почав виплачувати субсидії грошима

Фото: Ощадбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Отримати монетизовану субсидію в Ощадбанку зможуть маже 900 тисяч домогосподарств

Субсидіанти, які не є пенсіонерами, зможуть отримати субсидії в грошовій формі в Ощадбанку з 12 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Для отримання субсидій громадяни повинні зареєструватися на офіційному сайті або в Контакт-центрі Ощадбанку за тел.: 0 800 210 800 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по території України).

При отриманні першої субсидії в грошовій формі через систему грошових переказів "Швидка копійка" субсидіанту буде запропоновано відкрити поточний рахунок, на який в подальшому буде зараховуватися субсидія.

При цьому, якщо субсидіант, який не є пенсіонером, вже має поточний рахунок в Ощадбанку, на нього буде зарахована субсидія.

В Ощадбанку зазначили, що субсидіантам-пенсіонерам не потрібно додатково реєструватись для отримання субсидії. Вони отримають субсидію одночасно з пенсією через "Укрпошту" або на свій банківський пенсійний рахунок у звичайні строки.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України згідно із затвердженим графіком розпочав фінансування пенсій та житлових субсидій з 1 березня 2019 року. Кабінет міністрів України направить понад 5,6 млрд грн на виплату монетизованих субсидій населення. Середній розмір монетизованої субсидії у березні складе 1681 грн.

Відзначимо, що за підрахунками уряду, субсидію готівкою отримають 3,38 млн домогосподарств, серед яких 74% - пенсіонери. Отже з 12 березня в Ощадбанку отримають субсидії близько 880 тис. осіб.