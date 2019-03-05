Ощадбанк видаватиме субсидії грошима тільки після реєстрації

Фото: Ощадбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Отримати субсидію в Ощадбанку можна буде з 12 березня

Громадяни, які не є пенсіонерами, зможуть отримати субсидії грошима з 12 числа кожного місяця. Про це повідомляє прес-служба Ощадбанку.

Як зазначили в прес-службі, якщо субсидіант, який не є пенсіонером, не має поточного рахунку в Ощадбанку, Міністерство соціальної політики надішле адресне повідомлення про суму призначеної субсидії та механізм її виплати через Ощадбанк.

"Підкреслюємо, що для зручності необхідно перед відвідуванням банку ПРОЙТИ РЕЄСТРАЦІЮ на офіційному сайті або в Контакт-центрі Ощадбанку за тел.: 0 800 210 800 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по території України)", - йдеться в повідомленні.

При отриманні першої субсидії в грошовій формі через систему грошових переказів "Швидка копійка" субсидіанту буде запропоновано відкрити поточний рахунок, на який в подальшому буде зараховуватися субсидія.

При цьому, якщо субсидіант, який не є пенсіонером, вже має поточний рахунок в Ощадбанку, на нього буде зарахована субсидія.

В Ощадбанку зазначили. що, що субсидіантам-пенсіонерам не потрібно додатково реєструватись для отримання субсидії. Вони отримають субсидію одночасно з пенсією через "Укрпошту" або на свій банківський пенсійний рахунок у звичайні строки.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України згідно із затвердженим графіком розпочав фінансування пенсій та житлових субсидій з 1 березня 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України направить понад 5,6 млрд гривень на виплату монетизованих субсидій населення. середній розмір монетизованої субсидії у березні складе 1681 грн.