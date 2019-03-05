ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ощадбанк видаватиме субсидії грошима тільки після реєстрації

Новини » Економіка    05.03.2019 - 10:39
Ощадбанк видаватиме субсидії грошима тільки після реєстрації
Фото: Ощадбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Отримати субсидію в Ощадбанку можна буде з 12 березня

Громадяни, які не є пенсіонерами, зможуть отримати субсидії грошима з 12 числа кожного місяця. Про це повідомляє прес-служба Ощадбанку.

Як зазначили в прес-службі, якщо субсидіант, який не є пенсіонером, не має поточного рахунку в Ощадбанку, Міністерство соціальної політики надішле адресне повідомлення про суму призначеної субсидії та механізм її виплати через Ощадбанк.

"Підкреслюємо, що для зручності необхідно перед відвідуванням банку ПРОЙТИ РЕЄСТРАЦІЮ на офіційному сайті або в Контакт-центрі Ощадбанку за тел.: 0 800 210 800 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по території України)", - йдеться в повідомленні.

При отриманні першої субсидії в грошовій формі через систему грошових переказів "Швидка копійка" субсидіанту буде запропоновано відкрити поточний рахунок, на який в подальшому буде зараховуватися субсидія.

При цьому, якщо субсидіант, який не є пенсіонером, вже має поточний рахунок в Ощадбанку, на нього буде зарахована субсидія.

В Ощадбанку зазначили. що, що субсидіантам-пенсіонерам не потрібно додатково реєструватись для отримання субсидії. Вони отримають субсидію одночасно з пенсією через "Укрпошту" або на свій банківський пенсійний рахунок у звичайні строки.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України згідно із затвердженим графіком розпочав фінансування пенсій та житлових субсидій з 1 березня 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України направить понад 5,6 млрд гривень на виплату монетизованих субсидій населення. середній розмір монетизованої субсидії у березні складе 1681 грн.

Пенсіонерам почали виплачувати субсидії готівкою Рева розповів, як довго 2 системи нарахування субсидій будуть діяти паралельно
Новини України Ощадбанксубсідіїмонетизация субсидий
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся