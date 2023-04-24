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ПриваБанк и Ощадбанк прекратили сокращать сеть отделений: сколько осталось на 1 апреля

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Украина, Понедельник 24 апреля 2023 15:09
ПриваБанк и Ощадбанк прекратили сокращать сеть отделений: сколько осталось на 1 апреля Фото: в банках осталось  5,2 тысячи отделений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 апреля 2023 года в Украине насчитывалось 5 192 действующих структурных подразделений банков. С начала года их число сократилось на 144.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в Украине было 65 действующих банков. С начала года было закрыто два банка, в которых было 86 отделений "Айбокс Банк" (69) и "Форвард" (17).

Больше всего отделений в государственном ПриватБанке - 1 209 (-1). В государственном Ощадбанке 1183 отделения (+1). Впервые за долгое время эти банки не сокращали отделений.

Далее с большим отрывом идут банки иностранных банковских групп: Райффайзен Банк (323) и Укрсиббанк (230). Замыкает пятерку банк частный ПУМБ (221).

ПриваБанк и Ощадбанк прекратили сокращать сеть отделений: сколько осталось на 1 апреля

Напомним, по состоянию на 1 января 2023 года в Украине насчитывалось 5 336 действующих структурных подразделений банков. За 2022 год их число сократилось на 1 349 (на 20,2%).

Больше всего отделений было в государственном ПриватБанке - 1 210. Впервые в истории банк занял первое место, хотя и сократил 287 отделений. В государственном Ощадбанке осталось 1 182 отделения (-420).

Напомним, в феврале глава НБУ Андрей Пышный обратился в Министерство финансов владеющее акциями госбанков, с предложением ввести мораторий на сокращение сети отделений государственных банков во время войны.

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