ПриваБанк и Ощадбанк прекратили сокращать сеть отделений: сколько осталось на 1 апреля

По состоянию на 1 апреля 2023 года в Украине насчитывалось 5 192 действующих структурных подразделений банков. С начала года их число сократилось на 144.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в Украине было 65 действующих банков. С начала года было закрыто два банка, в которых было 86 отделений "Айбокс Банк" (69) и "Форвард" (17). Больше всего отделений в государственном ПриватБанке - 1 209 (-1). В государственном Ощадбанке 1183 отделения (+1). Впервые за долгое время эти банки не сокращали отделений. Далее с большим отрывом идут банки иностранных банковских групп: Райффайзен Банк (323) и Укрсиббанк (230). Замыкает пятерку банк частный ПУМБ (221).