ua ru
Чт, 18 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

С начала 2023 года больше всего отделений в Украине закрыли частные и иностранные банки

Новина українською →
Украина, Четверг 18 мая 2023 12:31
С начала 2023 года больше всего отделений в Украине закрыли частные и иностранные банки Фото: за квартал банки закрыли 144 отделения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В I квартале 2023 года количество структурных подразделений банков незначительно сократилось. Больше всего отделений закрыли частные и иностранные финучреждения, новые филиалы открывали преимущественно частные банки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обзор банковского сектора НБУ (I квартал 2023 года).

По данным НБУ, всего за квартал количество подразделений уменьшилось на 144, наибольшее сокращение произошло в Киеве.

С начала 2023 года больше всего отделений в Украине закрыли частные и иностранные банки

Количество активных платежных карт за I квартал выросло на 2% до 47,2 млн. В I квартале ПриватБанк и частные банки являлись лидерами роста их количества.

С начала 2023 года больше всего отделений в Украине закрыли частные и иностранные банки

По данным НБУ, сеть POS-терминалов увеличивается третий квартал и выросла до 374 тысяч. В I квартале наибольший прирост был у ПриватБанка и частных банков (+9,1 тыс. и +1,6 тыс. соответственно). Государственные банки несколько сократили количество терминалов.

С начала 2023 года больше всего отделений в Украине закрыли частные и иностранные банки

Сеть банкоматов расширилась на 0,3 тыс. до 28,6 тыс., но все еще на 5 тыс. меньше, чем до войны.

С начала 2023 года больше всего отделений в Украине закрыли частные и иностранные банки

Отметим, на 1 апреля 2023 года в Украине насчитывалось 5192 действующих структурных подразделений банков С начала года их количество сократилось на 144.

Читайте РБК-Украина в Google News
банки Национальный банк Украины
NEWS
В Воздушных силах рассказали об особенностях ночной ракетной атаки
В Воздушных силах рассказали об особенностях ночной ракетной атаки
DAILY
Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса