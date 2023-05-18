С начала 2023 года больше всего отделений в Украине закрыли частные и иностранные банки

В I квартале 2023 года количество структурных подразделений банков незначительно сократилось. Больше всего отделений закрыли частные и иностранные финучреждения, новые филиалы открывали преимущественно частные банки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обзор банковского сектора НБУ (I квартал 2023 года).

По данным НБУ, всего за квартал количество подразделений уменьшилось на 144, наибольшее сокращение произошло в Киеве.

Количество активных платежных карт за I квартал выросло на 2% до 47,2 млн. В I квартале ПриватБанк и частные банки являлись лидерами роста их количества.

По данным НБУ, сеть POS-терминалов увеличивается третий квартал и выросла до 374 тысяч. В I квартале наибольший прирост был у ПриватБанка и частных банков (+9,1 тыс. и +1,6 тыс. соответственно). Государственные банки несколько сократили количество терминалов.

Сеть банкоматов расширилась на 0,3 тыс. до 28,6 тыс., но все еще на 5 тыс. меньше, чем до войны.