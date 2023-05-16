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Где украинцы получают пенсии: рейтинг банков

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Украина, Вторник 16 мая 2023 11:20
Где украинцы получают пенсии: рейтинг банков Фото: в ПриватБанке и Ощадбанке получают пенсии 90% украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Общая численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках на 1 мая 2023 года составила 8,314 млн человек. Остальные 2,383 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ, доля ПриватБанка составляет 55,0%. В этом госбанке получают деньги 4,572 млн человек. На втором месте государственный Ощадбанк (35,0%, пенсии получают 2,907 млн человек).

В банке иностранных банковских групп Райффайзен Банк пенсии получают 326,4 тысяч человек (3,9%). В остальных банках получают выплаты 509,2 тысяч человек (6,1%).

Где украинцы получают пенсии: рейтинг банков

По данным ПФУ, сумма перечисления средств через банки за январь-апрель 2023 года составила 173,0 млрд гривен, что на 23,1% больше, чем в 2022 году (140,6 млрд гривен).

Где украинцы получают пенсии: рейтинг банков

Напомним, на сегодняшний день в Украине работают 65 банков. С начала года обанкротилось два мелких банка - "Форвард"и "Айбокс".

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