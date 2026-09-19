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Трамп подписал закон Грэма об "адских санкциях" против России

01:00 19.09.2026 Сб
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Трамп подписал закон Грэма об "адских санкциях" против России Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Президент США Дональд Трамп подписал закон об "адских санкциях" против России, которые продвигал покойный сенатор Линдси Грэм

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Согласно публикации, подписание состоялось в пятницу 18 сентября (по Киеву уже в ночь на субботу, 19 ноября). Таким образом, закон уже вступил в силу.

"Законопроект HR 5334, "Закон Линдси Грэма о введении санкций против России и Ирана в 2026 году", разрешает и расширяет действие установленных законом санкций, тарифов и запретов в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций в отношении Ирана", - говорится на сайте Белого дома.

Тем временем Clash Report пишет, что документ предусматривает следующее:

  • новые санкции против диктатора РФ Владимира Путина, олигархов, банков, энергетических и оборонных компаний, а также российского "теневого флота" - нефтяных танкеров.
  • полномочия вводить пошлины в размере до 100% на товары из стран, являющихся крупнейшими покупателями российской нефти и газа (то есть, речь идет о Китае и Индии);
  • пошлины в размере до 500% непосредственно на российский импорт;
  • продление на пять лет санкций против энергетического и военного секторов Ирана;
  • президент получает право отказаться от введения любой из этих мер или отложить их применение.

Издание добавило, что вопрос теперь в том, воспользуется ли Трамп инструментами тарифной политики или же будет держать их в качестве рычага давления.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на четверг, 17 сентября, Палата представителей США окончательно приняла законопроект об "адских санкциях" Грэма против России и Ирана. "За" проголосовали 252 конгрессмена, после чего документ отправился на подпись Трампу.

На фоне этого голосования Китай заявил, что принятые Конгрессом США новые санкции против России не имеют юридических оснований и противоречат международному праву. Он отметил, что сотрудничество, которое ведет Китай, не направлено против какой-либо третьей стороны.

Подробный разбор, что включает в себя закон Грэма о санкциях против России и Китая - читайте в материале РБК-Украина.

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