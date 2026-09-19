Трамп подписал закон Грэма об "адских санкциях" против России

Президент США Дональд Трамп подписал закон об "адских санкциях" против России, которые продвигал покойный сенатор Линдси Грэм

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом .

Согласно публикации, подписание состоялось в пятницу 18 сентября (по Киеву уже в ночь на субботу, 19 ноября). Таким образом, закон уже вступил в силу.

"Законопроект HR 5334, "Закон Линдси Грэма о введении санкций против России и Ирана в 2026 году", разрешает и расширяет действие установленных законом санкций, тарифов и запретов в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций в отношении Ирана", - говорится на сайте Белого дома.

Тем временем Clash Report пишет, что документ предусматривает следующее:

новые санкции против диктатора РФ Владимира Путина, олигархов, банков, энергетических и оборонных компаний, а также российского "теневого флота" - нефтяных танкеров.

полномочия вводить пошлины в размере до 100% на товары из стран, являющихся крупнейшими покупателями российской нефти и газа (то есть, речь идет о Китае и Индии);

пошлины в размере до 500% непосредственно на российский импорт;

продление на пять лет санкций против энергетического и военного секторов Ирана;

президент получает право отказаться от введения любой из этих мер или отложить их применение.

Издание добавило, что вопрос теперь в том, воспользуется ли Трамп инструментами тарифной политики или же будет держать их в качестве рычага давления.