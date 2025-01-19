Врачи назвали 5 вредных для слуха вещей, которых бы никогда не сделали

Проблемы с ушами и слухом являются одними из самых распространенных, с которыми сталкиваются в обществе. Стоит избегать 5 распространенных ошибок, которые могут нанести серьезный вред ушам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Не идите на концерт без средств защиты слуха

Аудиолог (специалист по слуху, - ред) Дженн Шумахер рассказала, что никогда бы не подвергла свои уши большому шуму без надлежащей защиты.

Она объяснила, что длительное воздействие звуков в 85 децибел может постепенно повредить ваш слух и вызвать шум в ушах и состояние, которое характеризуется непонятным звоном. Такое воздействие шума может возникать из разных источников: концерты, огнестрельное оружие, мотоциклы, строительное оборудование и газонокосилки.

Опасность заключается в том, что потеря слуха из-за воздействия шума не происходит сразу, но как только это случается, она становится постоянной. Подвергание себя чрезмерному шуму может вызвать временные симптомы, а также постоянное повреждение, но надлежащая защита очень эффективна в уменьшении потери слуха.

Ушные пробки специально разработаны для защиты слуха. Выбирая средства защиты ушей, обратите внимание на более высокий рейтинг шумоподавления.

Не игнорируют боль в ушах или внезапное ухудшение слуха

Доктор Брия Коллинз отметила, что никогда не проигнорировала бы боль в ухе или внезапное ухудшение слуха, ведь это может быть признаком инфекции наружного, среднего или внутреннего уха.

"Органы в наших ушах настолько малы, что несвоевременное оказание медицинской помощи может привести к осложнениям или постоянной потере слуха", - добавила эксперт.

Если вы чувствуете боль в ушах, внезапные изменения слуха, головокружение или постоянный шум, то стоит немедленно обратиться к врачу.

Эти симптомы могут быть следствием незначительных проблем, таких как ушная сера или означать более серьезные заболевания, которые требуют немедленного вмешательства.

Не используйте опасные "ушные свечи"

Не стоит использовать рекламируемые "ушные свечи" для чистки ушей, которые во время процесса стоит еще и поджигать.

Нет никаких доказательств, подтверждающих эффективность ушных свечей. Существуют гораздо лучшие варианты борьбы с накоплением ушной серы, например, использование капель для смягчения ушной серы.

Не вставляйте другие предметы в уши

Категорически нельзя вставлять маленькие предметы в уши во избежание зуда или чистки.

"Многие пациенты сообщают, что используют колпачки от ручек, спички, булавки, ключи или канцелярские скрепки, чтобы почистить или почесать уши", - добавила эксперт.

Этого делать категорически нельзя, ведь такие предметы могут повредить деликатные структуры уха.

Не покупайте разрекламированные лекарства в сети

Не стоит покупать лекарства, которые продают в магазине или в социальных сетях и кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой по лечению потери слуха или шума в ушах.