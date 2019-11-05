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Зброю, якою був убитий Кирило Тлявов, не знайшли, - Труба

Новини » Суспільство     05.11.2019 - 16:45
Зброю, якою був убитий Кирило Тлявов, не знайшли, - Труба
Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

При цьому, відсутність зброї не впливає на результати розслідування

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) не знайшли зброю, якою був убитий 5-річний Кирило Тлявов в Переяслав-Хмельницькому. Про це повідомив глава ДБР Роман Труба на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому, за словами Труби, відсутність зброї не впливає на результати розслідування. Адже, як повідомив глава ДБР, допити і результати експертиз доводять, що дитина померла від кулі, яку випустив інспектор поліції.

"Ми не знайшли зброю, хоча для цього було зроблено все можливе і неможливе. Водолази ретельно досліджували кожну водойму. У той же час, відсутність зброї не впливає на результати розслідування. Допити, результати всіх експертиз доводять, що дитина померла від кулі, яку випустили з відстані 80 м о 15:36 і зробив це інспектор поліції", - заявив Труба.

Нагадаємо, на початку червня в Переяслав-Хмельницькому Київської області сталося резонансне вбивство п'ятирічної дитини. За даними слідства, Кирило Тлявов загинув в результаті стрілянини, які влаштували п'яні працівники поліції.

Також РБК-Україна повідомляло, що інспекторові поліції, причетному до вбивства Кирила Тлявова, оголошено про підозру у вбивстві, скоєному з необережності.

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