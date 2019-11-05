ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Причетним до вбивства 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому оголосили про підозру

Новини » Надзвичайні події     05.11.2019 - 16:38
Причетним до вбивства 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому оголосили про підозру
Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

Підозри були оголошені п'яти фігурантам

У вівторок, 5 листопада, інспекторові поліції, причетного до вбивства 5-річної дитини Кирила Тлявова, оголошено про підозру у вбивстві, скоєному з необережності. Про це на прес-конференції заявив директор Держбюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент РБК-Україна.

Крім цього, за словами Труби, всім чотирьом учасникам оголошені остаточні підозри в наступних злочинах: грубе порушення громадського порядку, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене групою осіб з використанням вогнепальної зброї; зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Нагадаємо, на початку червня нинішнього року в Переяслав-Хмельницькому Київської області сталося резонансне вбивство Кирила Тлявова. За даними слідства, дитина загинула в результаті стрілянини, яку влаштували п'яні працівники поліції.

У липні в цій справі з'явився ще один підозрюваний, якому також обрали запобіжний захід. Мова йде про сина одного з фігурантів справи, який теж знаходився на місці інциденту. За даний слідства, смертельний постріл міг зробити 16-річний хлопець.

Після цього ці два поліцейських були відсторонені від посад та затримано. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Рада перейменувала місто Переяслав-Хмельницький
Новини України Переяслав-Хмельницкий
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся