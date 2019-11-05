Вбивство хлопчика в Переяслав-Хмельницькому: у ДБР відтворили хронологію подій

Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

Під час розслідування події було проведено 20 експертиз, 53 допити свідків та підозрюваних та 9 оглядів місця подій

Слідчі Державного бюро розслудувань (ДБР) відтворили хронологію подій 31 травня, коли співробітники поліції застрелили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова у Переялав-Хмельницькому. Про це повідомив директор ДБР Роман Труба під час бріфінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, під час розслідування події було проведено 20 експертиз, 53 допити свідків та підозрюваних та девять оглядів місця подій.

"Ми отримали матеріали зі всіх відеокамер міста. Учасниками цих подій було троє дорослих людей, з яких два - правоохоронці (інспектор та поліцейський). Четвертий участник - це неповнолітній, 16-річний хлопець, син поліцейського", - повідомив Труба.

За його словами,правоохоронці у той день розпивали спирні напої на подвір'ї поліцейського.

"31 травня з 13:00 по 15:45 вони знаходилися на подвірї будинку поліцейського, вживали спиртне та завчасно домовилися про постріли з вогнепальної зброї кулями 5,6 мм. Постріли вони здійснювали по мішенях та інших предметах", - розповів директор ДБР.

За його словами, зброя та кулі належали одному з правоохоронців.

"Зброя та кулі належали одному з правоохоронців. Вони заздалегідь підготували мішені. В цей час на відстані 80 метрів від подвіря знаходилося четверо дітей, один з яких 5-річний Кирило. О 15:36 вистрілив по мішені, яка знаходилася на траекторії між двома будинками. Куля пролетіла 52 м, вцілила в вершину каменю, здійснила рикошет, пролетіла ще 33 м і влучила в голову хлопчика", - зазначив Труба.

Також він додав, що хронологія цих подій відтворена завдяки проведенню комплексної балістичної медичної експертизи, слідчих експериментів та допитам підозрюваних.

"Інспектор поліції стріляв на території перед лісопосадкою, він не бачив будинків за лісопосадкою, і не бачив дітей", - додав Труба.

За його словами, лікарі виявили кулю у голові хлопчика піздно вночі.

"Кирило був доставлений до районної лікарні, але лікарі виявили кулю лише о 23:30. Підозрювані не знали, що влучили в дитину і поїхали розважатися. О 4 годині ранку вже першого червня вони були доставлені до відділу поліції, було відкрито кримінальне провадження, і лише в 13:30 це кримінальне провадження було скеровано у ДБР", - додав він.

Нагадаємо, 31 травня 2019 року двоє п'яних поліцейських в місті Переяслав-Хмельницький вирішили постріляти по металевим банкам. Це все відбувалося недалеко від дитячого майданчика. В результаті стрілянини було поранено 5-річний хлопчик, який згодом помер.

Після цього ці два поліцейських були відсторонені від посад та затримано. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Їх підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 2, 4 ст. 296 ( "Хуліганство"), п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України.