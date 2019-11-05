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Оружие, которым был убит 5-летний Кирилл Тлявов, не нашли, - Труба

Новости » Общество     05.11.2019 - 16:45
Оружие, которым был убит 5-летний Кирилл Тлявов, не нашли, - Труба
Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

При этом, отсутствие оружия не влияет на результаты расследования

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) не нашли оружие, которым был убит 5-летний Кирилл Тлявов в Переяслав-Хмельницком. Об этом сообщил глава ГБР Роман Труба на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом, по словам Трубы, отсутствие оружия не влияет на результаты расследования. Ведь, как сообщил глава ГБР, допросы и результаты экспертиз доказывают, что ребенок был убит пулей, выпущенной инспектором полиции.

"Мы не нашли оружия, хотя для этого было сделано все возможное и невозможное. Водолазы тщательно исследовали каждую водоем. В то же время, отсутствие оружия не влияет на результаты расследования. Допросы, результаты всех экспертиз доказывают, что ребенок был убит пулей, выпущенной с расстояния 80 м в 15:36 и сделал это инспектор полиции", - заявил Труба.

Напомним, в начале июня в Переяслав-Хмельницком Киевской области произошло резонансное убийство пятилетнего ребенка. По данным следствия, Кирилл Тлявов погиб в результате стрельбы, которые устроили пьяные работники полиции.

Также РБК-Украина сообщало, что инспектору полиции, причастному к убийству Кирилла Тлявова, объявлено о подозрении в убийстве, совершенном по неосторожности.

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