Удары по Туапсе Украденное зерно в Израиле Ормузский пролив Война в Украине

Орск и Пермь проснулись от взрывов, горит нефтяная инфраструктура (фото, видео)

09:35 29.04.2026 Ср
2 мин
Атакован один из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих заводов и не только
aimg Елена Чупровская
Фото: дроны снова добрались до нефтяных объектов РФ (t.me mchs_official)

Дроны атаковали два российских города - Орск и Пермь. Под ударами оказались нефтеперерабатывающий завод и объект нефтепроводной компании.

Как сообщает РБК-Украина, об атаках стало известно из сообщений местных властей, OSINT-анализа и публикаций в соцсетях.

Читайте также: Украина с начала войны увеличила на 170% дальность ударов по РФ

Орск: удар по НПЗ за 1400 км от Украины

Утром в Орске беспилотники атаковали местный нефтеперерабатывающий завод. Расстояние от города до границы с Украиной - более 1400 километров.

Подробности о последствиях атаки пока уточняются.

OSINT-специалисты из ASTRA подтвердили попадание в нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез".

Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Он перерабатывает около 6 млн тонн нефти в год.

Мэр города Артем Воробьев подтвердил атаку и призвал местных не выходить на улицы.

Пермь: пожар на объекте "Транснефти"

Фото: последствия удара по Перми (росСМИ)

Дроны добрались и до Перми. Местные власти подтвердили атаку на одну из промышленных площадок - там возник пожар.

В соцсетях пишут, что горит объект нефтепроводной компании "Транснефть".

Фото: последствия взрывов в Перми (росСМИ)

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил атаку.

"Сегодня на один из промышленных участков в Пермском муниципальном округе упал вражеский беспилотник. Проведена эвакуация работников. Пострадавших нет. На объекте произошло возгорание", - сказал он.

Напомним, это не первая атака на нефтяную инфраструктуру России в последние недели. Украинские беспилотники в третий раз за две недели - 16, 20 и 28 апреля - нанесли удары по нефтетерминалу в Туапсе (Краснодарский край РФ).

Масштабный пожар охватил новые резервуары, а местные власти были вынуждены объявить эвакуацию.

Глава Кремля Владимир Путин впервые отреагировал на серию ударов Украины по НПЗ в Туапсе. Он назвал их "террористическими", но масштабной угрозы вроде бы нет.

