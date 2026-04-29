Орск и Пермь проснулись от взрывов, горит нефтяная инфраструктура (фото, видео)

Дроны атаковали два российских города - Орск и Пермь. Под ударами оказались нефтеперерабатывающий завод и объект нефтепроводной компании.
Как сообщает РБК-Украина, об атаках стало известно из сообщений местных властей, OSINT-анализа и публикаций в соцсетях.
Утром в Орске беспилотники атаковали местный нефтеперерабатывающий завод. Расстояние от города до границы с Украиной - более 1400 километров.
Подробности о последствиях атаки пока уточняются.
OSINT-специалисты из ASTRA подтвердили попадание в нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез".
Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Он перерабатывает около 6 млн тонн нефти в год.
Мэр города Артем Воробьев подтвердил атаку и призвал местных не выходить на улицы.
Дроны добрались и до Перми. Местные власти подтвердили атаку на одну из промышленных площадок - там возник пожар.
В соцсетях пишут, что горит объект нефтепроводной компании "Транснефть".
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил атаку.
"Сегодня на один из промышленных участков в Пермском муниципальном округе упал вражеский беспилотник. Проведена эвакуация работников. Пострадавших нет. На объекте произошло возгорание", - сказал он.
Напомним, это не первая атака на нефтяную инфраструктуру России в последние недели. Украинские беспилотники в третий раз за две недели - 16, 20 и 28 апреля - нанесли удары по нефтетерминалу в Туапсе (Краснодарский край РФ).
Масштабный пожар охватил новые резервуары, а местные власти были вынуждены объявить эвакуацию.
Глава Кремля Владимир Путин впервые отреагировал на серию ударов Украины по НПЗ в Туапсе. Он назвал их "террористическими", но масштабной угрозы вроде бы нет.